Esta primavera, los visitantes de Disneyland Resort podrán disfrutar de una explosión de recuerdos, o bien, aventurarse en una galaxia muy, muy lejana, ya que Disneyland Resort ha anunciado la incorporación de Disneyland After Dark: Throwback Nite y Disneyland After Dark: Star Wars Nite. Estos populares eventos nocturnos ofrecen entretenimiento temático con los mágicos personajes de Disney, photo opportunities, menús especiales, increíbles artículos y recuerdos para toda la vida.

Disneyland After Dark: Throwback Nite (18 y 20 de abril en el parque Disneyland): Invita a los visitantes a vestirse con atuendos ideales para disfrutar de una velada inspirada en los años 50 y 60, reviviendo el clásico pasado de Disney con una presentación especial del espectáculo nocturno "Fantasy in the Sky", baile y mágicos personajes Disney con atuendos retro.

Disneyland After Dark: Star Wars Nite (2, 4, 8 y 11 de mayo en el parque Disneyland): En esta noche, los visitantes podrán vivir aventuras inigualables con los fuegos artificiales de "Star Wars: Celebrate the Nite", también podrán encontrarse con viajeros de toda la galaxia, asistir a una demostración de sables láser y mucho más.

Foto cortesá DisneyParksBlog.com. (Christian Thompson/Disneyland Resort)

Los eventos de Disneyland After Dark comienzan con acceso previo de tres horas de 18:00 a 21:00 horas en el parque Disneyland, y de 21:00 a 1:00 horas, se llevará a cabo la fiesta privada donde los visitantes podrán disfrutar de algunas atracciones populares después del horario normal del parque.