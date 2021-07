Disneyland lanza oferta para habitantes de California y Baja California

El parque temático Disneyland, en Anaheim, lanzó una oferta especial para que los residentes de California, en Estados Unidos, y Baja California, en México, paguen menos por los boletos de entrada.

Luego de un largo cierre por la pandemia de Covid-19 y una reapertura en la que sólo podían entrar los californianos, el resort admite a visitantes provenientes de otros estados del país y del extranjero a partir del pasado 15 de junio.

Para celebrar el avance en la reapertura, Disney lanzó la promoción que permite visitar el parque durante tres días a un costo de 83 dólares por cada día.

La oferta está disponible para adquirirse de inmediato en el sitio oficial de Disneyland y los tickets pueden hacerse válidos en cualquier día entre julio y el 30 de septiembre de 2021. En esta promoción no hay fechas bloqueadas, ni siquiera en la temporada alta de vacaciones de verano.

Los residentes de California pueden comprar sus boletos de tres días por un total de 249 dólares, lo que permite acceder a sólo un parque por día, ya sea Disneyland Park o Disney California Adventure Park. Al agregar 55 dólares al total, los turistas podrán adquirir el pase Park Hooper que permite visitar los dos parques el mismo día.

Mientras normalmente el boleto por día para los adultos tiene un costo de entre 104 a 154 dólares, de acuerdo con la época del año, con la promoción para los habitantes de California y Baja California, el ticket para Disneyland queda en 83 dólares.

Además de acudir a las famosas atracciones de Disneyland como Space Mountain y la tierra de Star Wars, los turistas podrán disfrutar de la nueva experiencia del Avengers Campus.

Para poder adquirir la oferta, los visitantes deben demostrar que residen dentro de los códigos postales del 90000 al 96199 en California, Estados Unidos, o en los códigos del 21000 al 22999 en la región norte de Baja California, México.

La residencia se debe comprobar con una identificación oficial con fotografía emitida por una institución gubernamental. Esta identificación se solicitará al comprar los boletos y al momento de ingresar al parque temático.

Cada habitante de California y Baja California puede adquirir hasta cinco boletos por día y no puede combinar el descuento con otra promoción.

Disneyland Resort tiene precios basados en cinco niveles, según la epoca del año en la que se visite el parque temático.

Niños de 3 a 9 años

Nivel 1: 98 dólares (1,960 MXN).

Nivel 2: 108 dólares (2,160 MXN).

Nivel 3: 117 dólares (2,340 MXN).

Nivel 4: 132 dólares (2,640 MXN).

Nivel 5: 146 dólares (2,916 MXN).

Mayores de 10 años de edad

Nivel 1: 104 dólares (2,080 MXN).

Nivel 2: 114 dólares (2,280 MXN).

Nivel 3: 124 dólares (2,480 MXN).

Nivel 4: 139 dólares (2,780 MXN).

Nivel 5: 154 dólares (3,80 MXN).

El costo del boleto Park Hopper, que permite el ingreso a los parques Disneyland y Disney California Adventure durante el mismo día, tiene un costo de 55 dólares.

It’s time for your 2021 Summer Bucket List at the @Disneyland Resort! What are you missing, craving and daydreaming about? Check out our list on the Disney Parks Blog now! https://t.co/bbsSjRVL0h pic.twitter.com/tGwuYmbFaI