Disney's Animal Kingdom estrena espectacular show de 'Buscando a Nemo'

Los festejos por los 50 años de Walt Disney World continúan y el parque Disney’s Animal Kingdom estrenó un nuevo espectáculo musical que encantará a los visitantes.

Desde el 13 de junio, las familias ya pueden disfrutar de Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond! en Theatre in the Wild, un show “re imaginado de Finding Nemo: The Musical” y donde aparecen los personajes más entrañables de la película de Pixar.

Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond! presenta una escenografía cuidadosamente pensada y ejecutada con alta tecnología para emular los colores y movimientos de los peces. Las luces LED hacen toda la diferencia al extender visualmente los elementos en el escenario.

“Trabajando en estrecha colaboración con Pixar Animation Studios, los artistas y diseñadores de Disney Live Entertainment también desarrollaron una nueva estética para Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond! inspirado en esculturas de papel cortado en capas. El aspecto resultante es fresco y exclusivo, a la vez que se mantiene fiel a los diseños de la película original”, anota Disney en su blog.

Prepárate para entonar canciones como In the Big Blue World y Go with the Flow y disfrutar por 25 minutos a los artistas que manejan los títeres enormes.

Disney’s Animal Kingdom es el parque de Disney World dedicado a la naturaleza. Se divide en un área con safari y otro con atracciones inspiradas en películas como El Rey León, Up y Avatar.

Para algunos tiene la mejor atracción de todo el resort: Avatar Flight of Passage, lo más parecido a volar. Es un paseo 3D a bordo de un simulador de banshee montañés con alas. En la película estos seres crean una conexión con los Na’vi. Tú tendrás la sensación de estar volando mientras admiras paisajes del planeta Pandora. ¡Alerta con las picadas y las curvas!

Expedition Everest también es un must. Es una de las mejores montañas rusas de Disney Parks. El concepto es un viaje a través de las montañas del Himalaya en un tren que esquiva al Hombre de las Nieves. Hay giros, recorridos en reversa, luces y sonidos que animan la atracción.

Más celebraciones por el 50 aniversario

Desde el 1° de octubre de 2021, los cuatro grandes símbolos de los parques Disney se iluminan con el color del aniversario: EARidescent. Pero también hay nuevos espectáculos de fuegos artificiales como Harmonious en Epcot y Enchantment con mapping en Main Street de Magic Kingdom.

Otra de las grandes transformaciones la tuvo el parque Epcot, donde el Pabellón de Francia fue ampliado y renovado para incluir un nuevo paseo 3D llamado Remy’s Ratatouille Adventure. Al entrar, recibirás unos lentes 3D y un carrito en forma de ratón te llevará a un recorrido por la cocina. Pero ojo, ¡te encogerás al tamaño de Remy y tendrás que lidiar con los chefs que quieren atraparte!