¿Dónde evitar viajar? Los países con el riesgo más alto por Covid-19

Viajar aún representa un riesgo para quienes no están completamente vacunados. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que la variante Delta es causa del 99% de las infecciones recientes de Covid-19 en Estados Unidos.

La variante, reportada por primera vez en la India, ha sumido al mundo en una tercer ola porque es más del doble de contagiosa que las anteriores.

Además, dos estudios diferentes de Canadá y Escocia hallaron que los pacientes infectados con la variante Delta tenían más probabilidades de ser hospitalizados que quienes enfermaron con el virus “original” del Covid-19.

Los CDC apuntan que las personas no vacunadas siguen siendo la mayor preocupación. No obstante, agregan que los completamente vacunados aún pueden transmitir la variante Delta a otras personas aunque ellos no presenten síntomas.

Si quieres viajar, asegúrate de estar completamente vacunado y sigue las instrucciones sanitarias del destino al que vayas.

Recuerda que para entrar a Estados Unidos es necesario presentar una prueba negativa de Covid-19 o un certificado que avale la recuperación. Se requiere el uso de cubrebocas en aviones, autobuses, trenes y otras formas de transporte público.

Países donde no se recomienda viajar

Estados Unidos tiene un semáforo que clasifica a los países según su riesgo de contagio al bajar. Toma nota de cuáles tienen la alerta máxima:

Países con riesgo muy alto (en color rojo) :

Andorra, Argentina, Aruba, Bahamas, El Bahréin, Bangladesh, Botswana, Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Birmania (Myanmar), Burundi, República Centroafricana, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Chipre, República Democrática del Congo, Dominica, Eswatini, Fiyi, Francia, Guayana Francesa, Polinesia francesa, Georgia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guinea-Bissau, Haití, Islandia, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Isla del hombre, Israel, Jersey (parte del Reino Unido), Kazajstán, Kosovo, Kirguistán, Kuwait, Líbano, Lesoto, Libia, Madagascar, Malasia, Maldivas, Malta, Martinica, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Namibia, Nepal, Holanda, Nicaragua, Omán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Reunión, Ruanda, San Bartolomé, San Martín, Arabia Saudita, Seychelles, Sint Maarten, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, España, Surinam, Tailandia, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Islas Vírgenes, EE. UU., Zimbabue.

Países con riesgo alto (color naranja):

Afganistán, Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Brunei, Camboya, Cabo Verde, Chile, Croacia, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Islas Faroe, Finlandia, Gambia, Groenlandia, Guatemala, Guam, Guernsey, Guayana, Honduras, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kenia, Letonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Mauritania, Mauricio, México, Mozambique, Macedonia del Norte, Noruega, Paraguay, Perú, Filipinas, Puerto Rico (EE. UU.), Qatar, Rusia, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Serbia, Senegal, Eslovenia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Timor-Leste (Timor Oriental), Trinidad y Tobago, Uruguay, Vietnam y Zambia.

Prior to traveling abroad, carefully consider the potential dangers and inconveniences of traveling to storm-prone regions, especially given the COVID-19 pandemic's continued impact on countries all over the world.

Cubrebocas para viajeros hasta 2022

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anunció que los pasajeros de avión en Estados Unidos deberán usar cubrebocas a bordo de vuelos comerciales al menos hasta el 18 de enero de 2022.

Se mantendrán las exenciones al requisito de cubrebocas para viajeros menores de 2 años y aquellos con ciertas discapacidades. Si tienes una exención médica debes presentarla o contactar a tu aerolínea para informarte sobre sus políticas antes de abordar.

Las cubiertas faciales deben usarse desde la entrada al aeropuerto y sólo pueden quitarse brevemente mientras el pasajero está comiendo o bebiendo.