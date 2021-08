¿Dónde se ubica y quiénes están en el Paseo de la Fama de Hollywood?

El Paseo de la Fama es uno de los puntos más icónicos de Hollywood, en California, y cada año atrae a más de 10 millones de personas que quieren una fotografía junto a la estrella de su artista favorito.

Esta atracción se creó en 1960, gracias a EM Stuart, quien fue presidente voluntario de la Cámara de Comercio de Hollywood. El objetivo era “mantener la gloria de una comunidad cuyo nombre significa glamour y emoción en los cuatro rincones del mundo”, según el sitio oficial del Hollywood Walk of the Fame.

La propuesta original del Walk of the Fame en la ciudad de Los Ángeles era que cada estrella tuviera una caricatura del artista homenajeado, entre banquetas marrones y azules. Sin embargo, se concluyó que las caricaturas serían muy difíciles de desarrollar y se desechó la idea.

Luego de que la ciudad avaló el proyecto, se establecieron cuatro comités (de cine, televisión, música y radio) para seleccionar a las personalidades más destacadas de la industria del entretenimiento.

Actualmente hay 2 mil 700 estrellas y se agregan casi dos estrellas mensuales al Paseo de la Fama. La mayoría corresponden a artistas de la industria cinematográfica, seguido de televisión.

El Walk of the Fame se encuentra en las dos aceras de la avenida Hollywood Boulevard, abarca 15 calles y se extiende hasta tres cuadras de Vine Street.

El Paseo de la Fama se ubica a menos de 20 minutos en automóvil del centro de la ciudad de Los Ángeles, tomando la Hollywood Freeway.

Si viajas en transporte público puedes tomar la línea roja del Metro de la ciudad de Los Ángeles y bajar en la estación Hollywood/Vine Station.

Los artistas Olive Borden, Ronald Colman, Louise Fazenda, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick, Ernest Torrence y Joanne Woodward fueron los elegidos para las estrellas que mostrarían cómo se vería el Paseo de la Fama al momento de presentar el proyecto.

Sin embargo, el primer personaje que tuvo su estrella fue Stanley Kramer, director de Judgment at Nuremberg. Su estrella se colocó en la esquina de Hollywood Boulevard y la calle Gower.

Le siguieron artistas como Olive Borden, Ronald Colman, Louise Fazenda, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick, Ernest Torrence y Joanne Woodward.

Las estrellas más populares son las de Marilyn Monroe, Walt Disney, Sandra Bullock, Guillermo del Toro, Johnny Depp, Quentin Tarantino y Vin Diesel.

Si en tu viaje a Los Ángeles hay una estrella que quieres visitar y no quieres caminar varios minutos para encontrarla, puedes visitar el sitio walkoffame.com y buscar la ubicación exacta y la fecha en que se colocó.

Mientras todas las estrellas se encuentran en la acera para que las personas caminen sobre ellas y se tomen fotografías, hay una que no se puede pisar.

El boxeador Muhammad Ali recibió su homenaje en 2002, pero exigió que nadie caminara sobre su estrella y por ello se colocó en la pared del Dolby Theatre.

Muhammad Ali is the only person whose star on the Hollywood Walk of Fame is not on the floor but hangs on a wall. pic.twitter.com/BT7ZDCFPC3