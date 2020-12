La pandemia por coronavirus continúa afectando severamente Nueva York; sin embargo, uno de los eventos más importantes de fin de año continúa en pie, pero de una manera atípica y renovada.

Al igual que el desfile de Thanksgiving organizado por Macy’s, las festividades de Año Nuevo en Times Square tomarán un rumbo diferente para proteger a los ciudadanos de Covid que normalmente se dan cita para ver caer la bola de cristal y dar el conteo regresivo.

¿Cómo será la víspera de Año Nuevo en Times Square?

Este 2020, no habrá multitudes masivas. En cambio, el Año Nuevo en Times Square utilizará las transmisiones simultáneas en televisión y redes sociales para llegar a todo el país y otros lugares del mundo con presentaciones musicales, confeti, luces, fuegos artificiales y más.

Times Square Alliance y Countdown Entertainment, organizadores del evento, contarán con la participación de Andra Day para la conducción de la transmisión en internet en vivo.

Asimismo, será parte de los números musicales con las canciones Rise Up, Forever Mine e Imagine de John Lennon justo antes del Ball Drop a la medianoche.

Los espectadores tendrán la oportunidad de ver otras celebraciones del mundo durante la transmisión de Nueva York y de escuchar mensajes de líderes locales e internacionales, así como de personas en docenas de ciudades de todo el mundo.

¿Quién cantará en el Año Nuevo de Times Square?

Hace unos días se reveló el programa completo de las presentaciones musicales del evento de Nochebuena en Times Square en el que participarán en vivo:

· Jennifer Lopez - en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest de ABC.

· Billy Porter - en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest.

· Cyndi Lauper - en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest.

· Jimmie Allen - en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest.

· Machine Gun Kelly - en Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve with Ryan Seacrest.

· Anitta - en ¡Feliz 2021! de Univisión.

· Pitbull - en ¡Feliz 2021! de Univisión

· Gloria Gaynor con sus éxitos I Will Survive, Never Can Say Goodbye y Joy Comes In The Morning.

· The Waffle Crew con actuación de baile

· USO Show Troupe con sus éxitos Empire State of Mind, Stars and Stripes y A Military Salute, en honor a las Fuerzas Armadas de EU.

¿A qué hora ver la celebración de Año Nuevo en Times Square?

La transmisión anual comenzará a las 6 pm ET (5 de la tarde en México) del 31 de diciembre con entrevistas, presentaciones musicales, detrás de escenas y un video personalizado para que los espectadores puedan sumergirse en una experiencia completa de la Nochevieja.

Terminará a las 12:15 am ET del 1 de enero de 2021 (11:15 pm hora de México del 31 de diciembre).

¿En dónde ver la celebración de Año Nuevo en Times Square?

La transmisión se llevará a cabo en varios sitios web incluidos TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, Livestream.com/2021 y TimesSquareBall.net.

Asimismo estará en la programación de Univisión, ABC, CNN, CNNgo, NBC, NBC app y FOX.

Hulu, Youtube y fuboTV también contarán con las transmisiones, pero para suscriptores nada más.

Si para entonces no estás en tu casa o no tienes cable, puedes ver la transmisión en vivo y sin comerciales en el Facebook de Times Square NYC (enlace aquí) y en el Twitter de Times Square NYC (enlace aquí).

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí