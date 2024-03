El próximo 8 de abril de 2024 ocurrirá uno de los eventos astronómicos más esperados de la década por los científicos y los fanáticos de la astronomía, es decir, el eclipse total solar.

Una de las mejores formas de inmortalizar el momento histórico será a través de fotografías y videos. De acuerdo con la NASA, existen formas de captarlo sin dañar tu celular.

La mayoría de las fotos que salen de este tipo de fenómenos son hechas con dispositivos profesionales, montados en trípodes o con telescopios, pero eso no quiere decir que no se pueda con un teléfono celular o una cámara de aficionados.

Los expertos dicen que se puede preparar una sesión con el celular o con dispositivos económicos si hay tiempo y ciertos conocimientos.

Recomendaciones para fotografiar el eclipse total solar

1. Practica fotografiar la Luna y el Sol para identificar las dimensiones de ambos y para aprender a ajustar la exposición, puntos de enfoque y medición en el campo.

La NASA recomienda tomar tantas fotografías con el celular como sea posible días previos al gran eclipse del 8 de abril.

2. Cuando uses tu celular inteligente, asegúrate de que la imagen esté correctamente enfocada, no uses siempre el enfoque automático, ya que no es seguro que las fotos salgan bien y como las deseas.

En los iPhone, en la pantalla aparece un cuadro junto a un ícono de Sól, este ícono se desliza de arriba hacia abajo para bajar la exposición, y de abajo hacia arriba para aumentarla; en los Android hay una función especial desde la configuración.

3. No tomes fotografías sólo al eclipse, sino que intenta enfocarte en tu entorno para que el eclipse sea parte del campo de visión y del paisaje.

Coloca el celular o la cámara en un trípode para que disfrutes del paisaje mientras la cámara capta el momento.

4. Toma en cuenta que el zoom digital no funcionará para crear fotos claras y amplias. La NASA recomienda comprar un accesorio de lente con zoom que aumentará los píxeles, de esta forma se verá más cerca y nítido el eclipse y su anillo de fuego.

5. Usa el temporizador de retardo configurado en 5 segundos. Cuando presiones el botón de exposición, la cámara esperará 5 segundos antes de tomar la foto y tendrá tiempo para asentarse y producir imágenes sin vibraciones, en especial cuando se pone sobre un trípode.

6. Apaga el flash de tu cámara cuando llegue el momento de la totalidad. El flash no ayudará a la fotografía e incluso la luz puede ser molesta para las personas que intentan fotografiar el eclipse de forma profesional o que usen el celular cuando el cielo se oscurezca.

7. Usa el modo súper gran angular o retrato para tomar imágenes del Sol eclipsado, pero no para el momento de la totalidad. También activa el modo ráfaga para capturar cada detalle del eclipse, en este caso, es recomendable para la totalidad.

8. En un eclipse total solar, se recomienda usar un tipo de filtro para no dañar la visión, puedes usar tus lentes con filtro y ponerle un filtro a la cámara de tu celular. De forma sencilla, puedes recortar placas acetato oscuras de radiografías y ponerlas sobre la cámara de tu celular para evitar que se dañe por la extrema exposición a la luz.