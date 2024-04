Nueva York es una ciudad que también se disfruta desde las alturas y en tu viaje tienes que subir al menos a uno de sus miradores. La ciudad tiene cinco muy populares: Summit One Vanderbilt, Top of the Rock, Empire State Building, One World Observatory y Edge.

En esta ocasión, te daremos la guía para visitar Edge

Edge NYC: ¿Qué es y dónde se ubica?

Edge es el mirador al aire libre más alto del hemisferio occidental. Se ubica en el número 30 de Hudson Yards, uno de los barrios más nuevos de Nueva York, donde visitar The Vessel ya es un clásico.

Se ha convertido en uno de los miradores más famosos de la ciudad porque su terraza está rodeada de grandes ventanales inclinados con vistas al Río Hudson, edificios emblemáticos y hasta es visible la Estatua de la Libertad.

¿Cuánto cuestan los boletos para Edge y dónde comprarlos?

Los boletos para Edge están disponibles desde los $36 dólares para entradas generales. Pero si quieres experiencias más exclusivas, los costos aumentan. Por ejemplo, la admisión más una copa de champagne cuesta $55 dólares. O el boleto de Edge + MoMA cuesta $46 dólares. Una admisión exprés, sin hacer fila, cuesta $81 dólares.

También está la experiencia City Climb, donde escalas el exterior del edificio a 1,200 pies de alturas. Después puedes inclinarte y ver el paisaje de la ciudad. Esto tiene un costo de $185 dólares.

Puedes comprar tus boletos para Edge en la página oficial https://www.edgenyc.com/en/buy-tickets o comprarlos directamente en el lugar antes de subir. Tienen unas máquinas expendedoras donde puedes seleccionar tu boleto y horario.

Experiencia Edge y consejos para visitar el mirador

Una vez que llegue el horario de tu visita, deberás formarte en una fila y mientras esperas podrás ver algunos datos sobre el desarrollo de Hudson Yards, así como aprender acerca de la sustentabilidad.

Primero pasarás a los miradores interiores desde donde podrás tener un primer vistazo de los paisajes de Nueva York. A veces montan instalaciones para tomarte fotografías y ahí mismo podrás ver el área de tienda y un bar.

El mirador exterior es lo mejor de Edge con enormes ventanales inclinados para ver la majestuosidad de la ciudad. Tendrás que hacer fila para tomarte fotos en las esquinas de cristal y el piso de cristal también está muy concurrido.

Edge abre todos los días de 10:00 am a 10:00 pm. Te recomendamos ir temprano o entre semana porque los días festivos y el fin de semana se llena bastante y es complicado disfrutar de las instalaciones. El espacio es pequeño.