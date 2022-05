El Met de Nueva York presentará exposición sobre "dioses" mayas

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York (Met) presentará a finales de este año una amplia exposición de arte maya que ahondará en las "vidas de los dioses" a través de más de un centenar de "obras maestras" y piezas recientemente descubiertas en lo que hoy es Guatemala, Honduras y México.

Así lo reveló este lunes el director del museo, Max Hollein, en un desayuno informativo para los medios en el que presentó la programación del resto del año y adelantó que "Lives of The Gods: Divinity in Maya Art", prevista para el 21 de noviembre, es una muestra "poco común" y "que solo el Met podría organizar a este nivel".

Hollein dijo que las cerca de 120 piezas, entre ellas miniaturas y cerámicas, exploran "el ciclo" de la vida de los dioses mayas en un "marco cosmológico" e incluye avances en la investigación que permiten "entender más profundamente" a los artistas de la época prehispánica e incluso identifican algunos de sus nombres.

La pinacoteca colocó en su vestíbulo a finales de 2021 dos destacados monumentos de arte maya del siglo VIII, cedidos temporalmente por el Gobierno de Guatemala, para indicar que la institución ha decidido darle mucho más peso a la historia mesoamericana, y los publicitó como una "señal de lo que va a venir".

En la presentación de hoy también intervino la comisaria de arte nativo americano del Met, Patricia Marroquin Norby, que anunció una exposición para el 23 junio llamada "Water memories", con unas cuarenta piezas que exploran el significado del agua para las comunidades indígenas en Estados Unidos.

Marroquin, que es la primera comisaria de ascendencia indígena en la historia del museo, explicó que habrá obras de arte antiguas, modernas y contemporáneas, y señaló como un hito la exposición en esta institución de prendas históricas de activistas asociados con el movimiento de los indios americanos.

Además, entre otras novedades, la pinacoteca está acometiendo varias reformas y ha encargado el diseño del ala que contiene las galerías de arte moderno y contemporáneo, con un presupuesto estimado de 500 millones de dólares, a la arquitecta Frida Escobedo, que protagonizará varias charlas a partir del otoño.

Los representantes del Met sostuvieron que el museo está incrementando sus visitantes y alcanzó unos 40,000 en un fin de semana de mayo, lo que supone más de la mitad del público prepandemia en esta época, acorde a sus expectativas, gracias a una "agresiva" recuperación de los visitantes internacionales.

Asimismo, apuntaron que una iniciativa llamada "citas nocturnas", en la que invitan a los visitantes a traer a su pareja o un amigo los viernes y sábados hasta la noche para ver arte, escuchar música en directo y comer en el museo, ha elevado el público en esos días por encima de cifras anteriores a la pandemia. EFE