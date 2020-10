El misterio del rascacielos sin ventanas de Nueva York

Nueva York alberga algunos de los edificios más impresionantes del mundo, entre ellos uno que llama la atención, no necesariamente por su belleza o majestuosidad, sino por su extraño diseño arquitectónico, incluso por su parecido al excéntrico palacio de Lord Farquaad en la película de Shrek.

Se trata del edificio AT&T Long Lines, un misterioso rascacielos ubicado en 33 Thomas Street, Manhattan con apariencia de búnker que no tiene ventanas y sólo cuenta con algunos accesos.

Mide 169 metros de altura y tiene 29 pisos. Fue diseñado en 1969 por John Carl Warnecke, un arquitecto de San Francisco cercano al presidente John F. Kennedy bajo la inspiración del brutalismo, un término francés escrito como béton brut y traducido como ‘hormigón crudo’.

Fue construido en el último tercio de la era de la Guerra Fría, por lo que no se descartan las teorías del porqué y para qué fue creado.

La torre, llamada Proyecto X en sus inicios, actualmente es capaz de soportar cualquier ataque nuclear contra la ciudad, en su interior alberga un autoabastecimiento energético y su estructura permite proveer suficiente comida, agua y combustible a mil 500 personas durante un lapso de tiempo contínuo de dos semanas.

De acuerdo con informes de Atlas Obscura, la sinisestra torre también resguarda equipos de telecomunicación ‘críticos’ y equipos especializados para la recopilación de datos gubernamentales y escuchas telefónicas en más de 38 países adversarios y aliados de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En este mismo lugar se interceptan llamadas telefónicas de larga distancia, faxes, videoconferencias y comunicaciones por internet.

Se cree que el Long Lines está conectado con el edificio 26 Federal Plaza donde, supuestamente, el FBI ocupa el piso 23 para sus investigaciones más privadas.

Irónicamente, ambas construcciones se ubican en el Centro Cívico de Manhattan, un vecindario famoso desde la época revolucionaria donde los llamados Hijos de la Libertad se reunieron y protestaron contra el trono británico que vigilaba a los ciudadanos e infringía sus derechos.

¿Muy George Orwel en 1984, no lo crees?

Tom Hanks le atrajo fama en 2017 a través de una publicación en redes sociales en la cual expresó su asombro por su falta de ventanas y fachada espeluznante.

“¡Este es el edificio más espeluznante que he visto! ¿WTF pasa allí adentro?”, escribió el actor desatando un sinfín de comentarios y despertando el interés de sus seguidores por la construcción.

This is the scariest building I've ever seen! WTF goes on inside?? Hanx. pic.twitter.com/nXeUI64rXm