¿Cuánto cuesta el paquete para visitar todos los parques de Disney en el mundo?

¿Eres fanático de Disney y te gustaría visitar todos los parques que tiene en el mundo? Hay un paquete de viaje que lo hace posible.

El “Bucket list adventure” lleva a los turistas por seis países del mundo con todo incluido y traslados en un avión privado, a través de una de las empresas de viaje de la compañía.

El avión que los llevará a esta aventura es un Boeing 757 VIP, bajo la operación de Icelandair.

Entre los destinos que están en la lista se encuentran Estados Unidos, Francia, Egipto, China, India y Japón, donde además de visitar los parques, los turistas acudirán a sitios turísticos como las pirámides de Giza, el Taj Mahal y la Torre Eiffel.

Este paquete tiene una duración de 24 días, pero está disponible únicamente para 75 personas que tengan un alto poder adquisitivo, ya que el viaje no es nada barato.

El viaje por los principales destinos de Disney está programado para del 9 de julio al 1 de agosto de 2023.

Itinerario del viaje

Días 1 al 3: California, Estados Unidos (Anaheim).

Días 4 y 5: California, Estados Unidos (San Francisco).

Día 6: Alaska.

Días 7 al 9: Tokio, Japón.

Días 10 y 11: Shanghái, China.

Días 12 y 13: Hong Kong, China.

Días 14 y 15: Agra, India.

Día 16: El Cairo, Egipto.

Días 17 al 19: París, Francia.

Días 20 al 24: Florida, Estados Unidos (Orlando).

Los recorridos incluyen el campus de Lucasfilm, los estudios de Walt Disney, la experiencia Tokyo DisneySea, un viaje en crucero por Hong Kong, el Taj Mahal, las Pirámides de Giza y una visita a la cocina secreta de los chefs de Disney.

El paquete incluye 23 desayunos, 22 almuerzos y 23 cenas, así como alojamiento en estos hoteles:

- Disney’s Grand Californian Hotel & Spa

- Summit Skywalker Ranch

- Tokyo Disneyland Hotel

- Shanghai Disneyland Hotel

- Hong Kong Disneyland Hotel The Oberoi Amarvilas

- Agra Marriott Mena House

- Cairo Disney’s Hotel

- New York The Art of Marvel

- Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

Costo del paquete para visitar los parques de Disney

Las reservaciones arrancaron el 20 de junio para los clientes de Adventures by Disney, pero para el público general se abre el próximo 28 de junio.

El costo del paquete de viaje es de 109 mil 995 dólares (2,221,900 pesos mexicanos) por persona, para mayores de 12 años de edad, ya que los menores de esta edad no son admitidos.

La tarifa del viaje incluye el transporte aéreo en el avión privado, otras transportaciones dentro de las ciudades, alojamiento y alimentos.