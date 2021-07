El paso a paso para viajar de México a Estados Unidos en avión

Para viajar de México a Estados Unidos en avión debes seguir varios pasos en los aeropuertos de ambos países antes de llegar a tu destino.

Recuerda que para viajar a la Unión Americana es necesario que cuentes con pasaporte y visa vigentes, así como pasar por un filtro con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

1. Revisa las diferentes ofertas que ofrecen las aerolíneas mexicanas y estadounidenses según el destino que quieres visitar.

2. Al momento de pagar recuerda que será necesario que proporciones el número de tu pasaporte y en algunos casos también el de tu visa estadounidense.

3. Durante la pandemia de Covid-19 es obligatorio que todas las personas se realicen una prueba viral de detección de Covid-19 como máxicmo 72 horas antes del despegue del vuelo con destino a la Unión Americana. El gobierno estadounidense sólo acepta pruebas de antígenos y PCR de laboratorios autorizados. Esta es la lista de los sitios avalados.

4. En cuanto la aerolínea te lo permita, realiza el check-in para que tu estancia en el aeropuerto sea más ágil.

1. No olvides revisar que llevas tu pasaporte y visa vigentes, así como los resultados de tu prueba de Covid-19.

2. Documenta tus maletas en el mostrador de la aerolínea en la que viajarás y revisa la puerta de la que saldrá tu vuelo.

3. Deberás pasar por un filtro de seguridad en el aeropuerto mexicano. Pasarás por un arco de revisión y tu equipaje de mano tendrá que ser sometido a rayos X. Recuerda que no puedes pasar líquidos en botellas de más de 100 mililitros.

#PackSmart ! Any item you can spread, smear, spray or spill must be 3.4oz or less in carry-on. This includes sunscreen, beverages and petroleum jelly. Packing smart reduces bag checks and speeds up the screening process for everyone. More questions? @AskTSA right here on Twitter. pic.twitter.com/SHGQasgZ62

4. Escucha atento a las indicaciones para el abordaje de tu vuelo mientras estás en la sala de espera al menos 50 minutos antes del despegue.

5. Al subir al avión busca tu asiento y coloca tu equipaje de mano en los compartimentos superiores. Pon atención a las medidas de seguridad que explican los asistentes de vuelo y abróchate bien el cinturón.

Recuerda que debes usar cubrebocas durante todo el vuelo y sólo puedes retirarlo brevemente al momento de comer o beber.

1. Al momento de aterrizar en Estados Unidos, aguarda las indicaciones para descender del avión y recoger tu equipaje documentado.

2. En el aeropuerto deberás pasar inmediatamente por el filtro de migración, sin importar si eres estadounidense o extranjero.

3. Un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza te preguntará sobre el motivo de viaje, el lugar en el que te hospedarás y los días que permanecerás en el país. Lleva todos los documentos que ayuden a respaldar tu viaje: boleto de avión de regreso, reservación de hotel, pago de tours, cita médica, etc.

El agente determinará si permite tu ingreso y el periodo en el que podrás permanecer en el país.

4. Si se admite tu ingreso, el siguiente paso es recoger tu equipaje y salir del aeropuerto para disfrutar de tu estancia en Estados Unidos.

Please continue to wear a mask in the airport and on your flight. When you get to the travel document podium, the @TSA officer will ask you to remove your mask for a few seconds to make sure your face and photo on your ID match, like this officer did yesterday at @terminalBLGA pic.twitter.com/YSkpliBZ1E