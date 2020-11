Los habitantes del pueblo Utqiaġvik, en Alaska, no volverán a ver el sol sobre el horizonte hasta el 23 de enero de 2021, informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en su cuenta de Twitter de Fairbanks.

El 18 de noviembre se registró la última puesta de sol del año a las 13:30 hrs y la comunidad entró en un periodo de oscuridad parcial de 66 días, conocido como noche polar.

“El sol volverá a salir el 23 de enero de 2021”, señalaron en redes sociales.

At 1:30pm AKST this afternoon, the sun will set and Utqiaġvik will enter a 66 day period of polar night. The sun will rise again on January 23rd, 2021. #akwx pic.twitter.com/iN4KXGxBh9