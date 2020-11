Eligen el árbol de Navidad que instalarán en el Rockefeller Center este 2020

Las celebraciones navideñas de este 2020 serán algo atípicas debido a la pandemia por coronavirus que continúa afectando la ciudad de Nueva York, en meses pasados el epicentro de la infección en Estados Unidos..

Sin embargo, algunas de sus celebraciones más icónicas siguen en pie, como el desfile de Thanksgiving de Macy’s y la colocación del árbol de Navidad en el Rockefeller Center.

De hecho, esta última celebración anual está comenzando a hacerse realidad con la elección del árbol que iluminará y adornará toda la temporada en dicho lugar.

Se trata de un abeto noruego de Oneonta, Nueva York que fue seleccionado la tarde del miércoles y será colocado en la plaza del Rockefeller el sábado 14 de noviembre después de ser transportado a Manhattan en un remolque.

El árbol mide 75 pies de alto (22.86 metros) y pesa cerca de 11 toneladas. Según datos de Today, el ejemplar fue donado por Al Dick, propietario de Daddy’s General Store en Oneonta.

Será el segundo árbol originario de Oneonta en los últimos cinco años que figurará en la plaza y es aproximadamente dos pies más pequeño y una tonelada más liviano que el árbol del 2019.

Se planea que este sea el segundo año en el que el árbol cuente con una estrella rediseñada hecha por Swarovski Crystals y el arquitecto Daniel Libeskind.

Esta estrella debutó el año pasado con 900 libras de peso (408 kilos) y adornada con cerca de 3 millones de cristales.

¿Cuándo será la ceremonia de iluminación?

Si bien el protagonista de la tradición ya fue elegido, todavía no hay detalles sobre la ceremonia en la que se encenderá.

Se espera que en los siguientes días se revelen más detalles del evento y que este sea más pequeño que años anteriores y con estrictas medidas sanitarias para detener la propagación del virus entre sus organizadores y asistentes.

Siguiendo con el calendario de años anteriores, el árbol se encenderá por primera vez a inicios de diciembre y extenderá su permanencia en la plaza del Rockefeller hasta inicios del 2021 junto a otros ornamentos que suelen acompañarlo.

Luego de ser retirado, el árbol será dirigido a la organización benéfica Habitat for Humanity para obtener madera.

¿Qué otras celebraciones se esperan para la temporada navideña en NY?

El Macy’s Thanksgiving Day Parade dará la bienvenida a la temporada navideña el próximo 26 de noviembre con una edición reinventada para evitar aglomeraciones.

Será transmitido en cadena nacional por NBC de 9 am a 12 pm hora del este (8 am a 11 am hora de México).

Contará con un recorrido acortado, segmentos pregrabados y una reducción de sus participantes al 75 por ciento.

Este año debutarán los globos de The Baby Boss y Red Titan y se unirán a su alineación tradicional de cada año, aunque no serán manejados por personas, sino por vehículos que los dirigirán anclados.

¿Cuántos casos de Covid-19 tiene Nueva York?

Nueva York dejó de ser el epicentro de la pandemia para convertirse en el cuarto estado del país con más contagios; ahora Texas es el número uno con 1 millón 22 mil 431 diagnósticos positivos.

Datos actualizados de la Universidad Johns Hopkins apuntan que NY tiene 540 mil 965 casos acumulados de coronavirus y 33 mil 848 fallecimientos.

Hace unos días, debido al repunte, el gobernador Andrew Cuomo implementó un nuevo toque de queda a las 10 pm en bares y locales que sirven alcohol a partir del 13 de noviembre.

Por su parte, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, sugirió buscar alternativas de festejo, reuniones, cenas y compras de navidad.

“El mejor regalo que podemos hacer a quienes queremos es mantenernos a salvo”, dijo en una conferencia de prensa.

Una guía sugerida por el Ayuntamiento propone celebraciones con miembros del mismo hogar, cenas festivas por videoconferencia, compras por internet. Asimismo restringe los viajes y reuniones grupales físicas.

