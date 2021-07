EPCOT International Food & Wine Festival llega este 2021 con "deliciosa diversión"

LAKE BUENA VISTA, Florida (15 de julio de 2021) – A partir de hoy, los visitantes pueden embarcarse en un sabroso recorrido por seis continentes durante el EPCOT International Food & Wine Festival presentado por CORKCICLE en Walt Disney World Resort. Esta deliciosa celebración, que se extenderá hasta el 20 de noviembre de 2021, cuenta con 129 días de diversión gastronómica, que incluye un menú con nuevos sabores y bebidas, entretenimiento en vivo, actividades familiares y más.

Los Global Marketplaces ofrecen una gran cantidad de sabores internacionales, incluidos los platillos favoritos de los admiradores de Hawái, Australia, Alemania, Canadá y Grecia, como nuevos platillos picantes, salados y dulces para complacer el paladar.

CORKCICLE es el patrocinador del festival este año; durante el evento en Shimmering Sips Global Marketplace y otros cuatro lugares, los visitantes descubrirán varias opciones de bebidas disponibles para su compra en envases exclusivos de bebidas premium CORKCICLE.

Estos son algunos de los aspectos que los visitantes pueden disfrutar en el EPCOT International Food & Wine Festival 2021:

• Más de 20 Global Marketplaces debutan hoy, y otros 10 se unirán a la fiesta este otoño. Los nuevos mercados ya abiertos incluyen The Noodle Exchange, The Swanky Saucy Swine, Rotunda Bistro, Tangierine Café: Flavors of the Medina y Brew-Wing en EPCOT Experience. A finales de este otoño, los nuevos Global Marketplaces incluirán Kenia, Mac & Eats y Lobster Landing.

Los favoritos que regresan incluyen Shimmering Sips presentado por CORKCICLE, Earth Eats presentado por Impossible, Refreshment Port presentado por Boursin Cheese y Flavors from Fire presentado por The NFL en ESPN. Para consultar el menú completo, visita TasteEPCOT.com.

Foto: Cortesía de Disney Blogs, ADNova y Disney World Latino

• La música en vivo llena el aire durante el festival este año. En el America Gardens Bandstand presentado por Florida Blue Medicare, bandas locales de la Florida Central tocan canciones populares de ayer y hoy en el America Gardens Theatre, de viernes a lunes. Los actos en vivo que se presentan diariamente incluyen Voices of Liberty, Mariachi Cobre y los Jammin' Chefs.

• Remy's Ratatouille Hide & Squeak invita a niños de todas las edades a una magnífica aventura para encontrar al Chef Remy alrededor del festival. Los visitantes pueden comprar un mapa y calcomanías en lugares selectos y luego buscar estatuillas del "Pequeño Chef" ocultas alrededor del World Showcase y los Global Marketplaces. Aquellos que completan la deliciosa búsqueda del tesoro se ganan una sorpresa especial, cortesía del Chef Remy.

• Manteniendo el ambiente gastronómico de "Ratatouille" de Disney y Pixar, las familias también pueden participar en el Emile’s Fromage Montage, donde compran cinco platillos de queso participantes en selectos Global Marketplaces. Aquellos que consiguen los cinco sellos, incluida una tarta de queso de maracuyá con nueces de macadamia tostadas, pueden ir a Shimmering Sips para reclamar un premio.

• Los visitantes pueden conmemorar su visita al festival de este año con mercancía oficial del evento, incluyendo ropa, decoración para el hogar, utensilios de cocina, pines canjeables y más.

El EPCOT International Food & Wine Festival 2021 presentado por CORKCICLE está disponible con un boleto de entrada válido y una reserva de Disney Park Pass para EPCOT en la misma fecha. A medida que el evento continúe en el otoño, será parte de "La Celebración más Mágica del Mundo" a partir del 1° de octubre en honor al 50° aniversario de Walt Disney World Resort.

Para obtener más información sobre el festival, visita TasteEPCOT.com o sigue #TasteEPCOT en los canales de redes sociales.Las ofertas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener más información sobre Walt Disney World Resort, visita DisneyWorldLatino.com.

Foto: Cortesía de Disney Blogs, ADNova y Disney World Latino

Con información de AdNova y Disney News

Más: