EPCOT se transforma con 4 áreas temáticas y nuevas atracciones

Walt Disney dijo una vez que EPCOT “siempre estaría en un estado de transformación” – es un lugar que cambia con los tiempos. El parque temático de Walt Disney World Resort está a la altura de esa promesa en una forma completamente nueva a medida que continúa la mayor transformación de cualquier parque Disney en la historia, dando vida a la siguiente generación de narrativa inmersiva a través de una gran cantidad de nuevas atracciones y experiencias.

EPCOT se ha unificado en cuatro vecindarios que destacan aspectos importantes del mundo y su gente: World Showcase, World Celebration, World Nature y World Discovery. Estos vecindarios están llenos de nuevas experiencias basadas en la autenticidad e innovación que llevan a los visitantes a nuevos destinos, donde lo real se vuelve fantásticoen la celebración de la curiosidad, el descubrimiento y la magia de lo posible.

World Celebration

• World Celebration ofrece nuevas experiencias que conectan a los visitantes entre sí y con el mundo que los rodea.

• La plaza de entrada a EPCOT da la bienvenida a los visitantes con caminos y amplios espacios verdes que embellecen la entrada. Conectando el pasado, el presente y el futuro de EPCOT hay una nueva fuente en la base de Spaceship Earth con tres nuevos y majestuosos pilares. La plaza de entrada también cuenta con nueva iluminación y música, así como banderas que flanquean la fuente con seis iconos originales de EPCOT.

• Spaceship Earth se transforma por la noche en un símbolo de magia con nuevas luces que brillan a través de los paneles reflectantes de la esfera geodésica.* Estas luces se conectan entre sí como símbolo de optimismo que se asemeja a las estrellas en un cielo nocturno.

• El nuevo Connections Café and Eatery alberga un restaurante de servicio rápido, así como el café Starbucks. Con cocinas abiertas y una variedad de opciones para tomar asiento, esta nueva opción gastronómica alienta a los visitantes a conectarse entre sí a través de alimentos y bebidas. Además del rico legado del parque de exhibiciones de arte originales, Connections Eatery presenta un mural pintado a mano que se extiende a más de 48 metros de largo en la pared posterior, celebrando cómo se cultivan los alimentos en todo el mundo.

• Creations Shop invita a los visitantes a explorar y celebrar la creatividad de Disney, inspirada en Mickey Mouse. La ubicación de la mercancía presenta un diseño audaz y elegante en un ambiente abierto, luminoso y acogedor con grandes paredes de vidrio que permiten que la luz del sol entre. Los homenajes artísticos a Mickey están en toda la tienda, incluidos murales grandes y dinámicos que aprovechan el espíritu artístico original del parque.

• Junto a Creations Shop se encuentra el revitalizado Club Cool Hosted by CocaCola. Celebrando a Coca-Cola de una manera nueva y fresca, Club Cool invita a los huéspedes a explorar sabrosas bebidas de todo el mundo, dando vida a la experiencia global de Coca-Cola a través de nueva magia y sabor clásico.

• Cuando los visitantes pasen Spaceship Earth, descubrirán una nueva e impresionante vista de World Showcase desde Dreamers Point. World Celebration también contará con una nueva estatua que honrará el legado del soñador original, Walt Disney, además de hermosos entornos naturales y elementos de diseño global llenos de magia y sorpresas Disney.

World Discovery

• En World Discovery, las historias sobre ciencia, tecnología y aventuras intergalácticas cobran vida.

• Debutando el 27 de mayo, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind es el primer pabellón “de otro mundo” en EPCOT. La aventura de esta montaña rusa familiar

inicia en el Galaxarium, una exhibición similar a un planetario que explora las similitudes y misterios sobre la formación de la galaxia de la Tierra y Xandar. Los visitantes aprenderán más acerca de la tecnología que Xandar tiene para compartir – hasta que llegue Eson el Celestial y los visitantes deban ayudar a los Guardianes de la Galaxia a salvar el universo en una persecución intergaláctica a través del tiempo y el espacio.

La atracción es una de las montañas rusas completamente cerradas más largas del mundo, y cada vehículo gira 360 grados para enfocar a los visitantes en la acción,

incluido el primer lanzamiento inverso en una montaña rusa de Disney.

• En una expansión del pabellón de Mission: SPACE, el nuevo restaurante Space 220 es una experiencia culinaria que ofrece el panorama celestial de una estación

espacial, incluidas vistas diurnas y nocturnas de la Tierra desde 220 millas de altura.

Los visitantes abordarán un elevador especial para viajar a la Centauri Space Station, donde disfrutarán de una experiencia gastronómica ide altura. Durante elascenso, las ventanas gráficas brindarán a los visitantes una perspectiva en tiempo real mientras viajan sobre el planeta. Cuando llegan, los visitantes disfrutan de comida y bebidas fantásticas mientras observan paisajes realmente fuera de este mundo. Space 220 es operado por Patina Restaurant Group.

World Showcase

• World Showcase continúa siendo una celebración de cultura, gastronomía, arquitectura y tradiciones – impregnada con nueva magia.

• El recién expandido pabellón de Francia presenta la nueva atracción Remy’s Ratatouille Adventure, donde los visitantes sienten que se encogen al tamaño del Chef Remy y corren a través del restaurante de Gusteau. Un nuevo y delicioso restaurante, La Crêperie de Paris, se une a esta experiencia familiar en el pabellón de Francia, ofreciendo las opciones de servicio a la carta y servicio rápido con un menú del reconocido chef Jérôme Bocuse.

• También, en el pabellón de Francia, se une a la clásica película “Impressions of France” el nuevo “Beauty and the Beast Sing-Along,” dirigido por Don Hahn, productor, tanto de la versión animada como de la versión live-action, de esta historia que es tan antigua como el tiempo.

• “Harmonious” es uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque Disney. Llevándose a cabo en World Showcase Lagoon, el

espectáculo celebra la forma en que la música Disney inspira a las personas alrededor del mundo, llevándolas, armoniosamente, a través de una serie de canciones familiares reinterpretadas por un grupo culturalmente diverso de 240 artistas de todo el mundo. “Harmonious” contará con bastas piezas flotantes, paneles LED hechos a la medida, fuentes móviles sincronizadas con una coreografía, luces, pirotecnia, láseres y más.

• Regal Eagle Smokehouse: Craft Drafts & Barbecue, el nuevo restaurante informal de comida rápida en el pabellón The American Adventure, ofrece comida clásica de una parrillada estadounidense y cervezas artesanales caseras. El restaurante adopta su nombre de Sam Eagle; el querido Muppet es el anfitrión de una competencia de cocina centenaria – un tributo a todas las cocinas del mundo, pero, principalmente, a la parrillada.

World Nature

• World Nature está dedicado a comprender y preservar la belleza, el asombro y el equilibrio del mundo natural. Incluye los pabellones de The Land y Seas with Nemo & Friends, y próximamente Journey of Water, Inspired by Moana.

• La nueva película del pabellón The Land, "Awesome Planet," muestra la belleza, la diversidad y la historia dinámica de la Tierra. El espectáculo, de 10 minutos,

presenta efectos dentro del teatro y una partitura original del compositor Steven Price, ganador del Premio de la Academia ®.

• Journey of Water, Inspired by Moana será la primer experiencia en un parque Disney inspirada en la exitosa película de Walt Disney Animation Studios. Este exuberante sendero de exploración invitará a los visitantes a encontrarse y jugar con agua mágica que cobra vida. Al igual que el océano, amigo de Moana, el agua tendrá una personalidad propia, y ayudará a los visitantes a aprender cómo proteger el ciclo natural del agua en una forma divertida y atractiva.

Con información y fotos cortesía de Disney World Latino y ADnova.