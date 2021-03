¿Es obligatoria la cuarentena al viajar a Estados Unidos?

Decenas de centros turísticos están abiertos en Estados Unidos y otros preparan su apertura conforme las autoridades lo permiten y los casos de contagio de Covid-19 bajan.

A medida que avanzan las jornadas de vacunación, los turistas comienzan a planificar sus viajes, pero aún tienen dudas al respecto. Una de las más comunes es si debe cumplirse una cuarentena obligatoria al viajar a un destino de Estados Unidos.

¿Qué se sabe sobre la cuarentena?

Los viajeros internacionales no están obligados a cumplir con una cuarentena al llegar a Estados Unidos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sí sugieren una cuarentena voluntaria, pero no obligan ni realizan un seguimiento sobre los turistas extranjeros o nacionales.

La cuarentena es una práctica de salud pública que se utiliza para proteger a la población de contacto entre personas con enfermedades contagiosas o con alto riesgo de enfermar.

En ésta, se restringen los movimientos de personas que podrían haber estado expuestas a una enfermedad como el Covid-19, con el fin de evitar contagios y monitorear síntomas.

Diversos estados de Estados Unidos han pedido cuarentenas a los viajeros nacionales que se trasladan de una entidad a otra, pero hasta el momento, éstas no han aplicado para viajeros nacionales.

La cuenta oficial consular de la Embajada de Estados Unidos en México también indica en Twitter que la cuarentena es voluntaria.

Gracias por su pregunta, Mauricio. La recomendación oficial del CDC para las personas que viajan hacia los EEUU desde el extranjero es: Hágase una prueba de detección 3 a 5 días después del viaje Y quédese en casa y cumpla una cuarentena voluntaria de 7 días después de viajar. — USConsularMEX (@USConsularMEX) February 22, 2021

¿Y si quieres hacer la cuarentena?

Si estás dispuesto a realizar una cuarentena voluntaria se sugiere permanecer en casa durante 7 días después del viaje para ayudar a frenar la propagación de Covid-19 dentro de las comunidades de Estados Unidos. Pero aún no hay un seguimiento obligatorio.

Se sugiere hacer una prueba de Covid-19 de 3 a 5 días de la llegada a Estados Unidos. Sin esta prueba, la cuarentena sugerida es de 10 días.

¿Qué sí es obligatorio al viajar a Estados Unidos por avión?

1) Prueba PCR

Por instrucciones de los CDC, las aerolíneas comenzaron a exigir una prueba negativa de Covid-19 a los viajeros que vuelen desde el extranjero hacia Estados Unidos a partir del 26 de enero de 2021.

La medida aplica para viajeros extranjeros y los mismos estadounidenses. Si tienen intenciones de viajar a la Unión Americana, deberán realizarse una prueba no más de 3 días antes de abordar su vuelo.

Los pasajeros deberán presentar su prueba PCR o de antígenos al personal de la aerolínea antes de abordar su vuelo. Si recientemente se recuperaron del Covid-19, deberán confirmar que la información que presentan es verdadera en forma de certificación.

2) Cubrebocas

Es obligatorio usar un cubrebocas en los aeropuertos y al abordar el avión. No uses mascarillas con válvula, pues muchas aerolíneas no los permiten.