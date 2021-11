Se esperan largas filas en garitas por reapertura de frontera

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estima que los puertos de entrada terrestres hacia Estados Unidos registrarán un aumento en los tiempos de espera durante la reapertura de la frontera con México.

La Unión Americana permitirá que las personas que viajan por razones no esenciales ingresen al país a partir del próximo 8 de noviembre, pero deberán estar vacunados contra Covid-19. Quienes no cuenten con un certificado de vacunación no podrán ingresar.

Ante el incremento de viajeros en las garitas, las autoridades estadounidenses alertan que las filas para esperar serán más grandes.

"Pedimos a los viajeros que tengan paciencia con los oficiales y nos ayuden para acelerar el proceso", señaló en conferencia de prensa Moises Castillo, encargado de la garita de San Ysidro, en California.

El funcionario sugiere que las personas que van a Estados Unidos por razones no esenciales crucen la frontera en las horas con menor flujo de viajeros" .

"En el puerto de entrada de San Ysidro las horas pico, con mayor volúmen de tráfico, son los domingos, comenzando a las 2 de la tarde y continuando hasta la medianoche. Entre semana, las horas pico son aproximadamente de 4 a 10 de la mañana", apuntó Moises Castillo en el mensaje a medios.

Al viajar en horas con mayor volumen de viajeros, las personas deben prever tiempos de espera de entre una y dos horas más de lo que tardan actualmente, aunque en algunos casos puede ser superior.

En la garita de San Ysidro se reubicaron varios oficiales de otras áreas a los puntos de inspección, ya que los viajes están a punto de llegar a los niveles que tenía antes de la pandemia.

"No esperamos que sea mucha la movilización de oficiales a las áreas de inspección primaria. En secundaria sí para determinar que el comprobante de vacunación es válido", comentó el funcionario de CBP.

