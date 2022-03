Estos son los viajeros que no necesitan visa para entrar a Canadá

Canadá cuenta con diferentes tipos de visa para los extranjeros, según el motivo de su viaje, pero los turistas de varios países pueden ingresar sin este documento.

Quienes no necesitan una visa deben sacar la Autorización Electrónica de Viaje (eTA), para que se admita su ingreso al país. Este trámite es más sencillo y barato. La visa tiene un costo de 100 dólares canadienses, mientras la eTA cuesta siete dólares.

La autorización únicamente se requiere para los ingresos aéreos y las personas que entran por vía marítima o terrestre no la requieren.

Algunos viajeros no requieren la Autorización Electrónica de Viaje ni visa si salen o llegan a Estados Unidos y aterrizan en Canadá como una escala.

El gobierno de Canadá indica que los visitantes extranjeros generalmente pueden permanecer hasta seis meses en el país, según el tiempo que autorice el oficial de servicios fronterizos en un puerto de entrada.

