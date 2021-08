Evacuan vuelo en Seattle por alerta de incendio originado por teléfono celular

Un vuelo de Alaska Airlines fue evacuado de emergencia luego de que un teléfono celular comenzó a sacar chispas.

De acuerdo con los informes, el teléfono de un pasajero comenzó a chispear en un vuelo de la aerolínea que acababa de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, lo que ocasionó el pánico de la tripulación y los pasajeros.

En un inicio, los funcionarios de la aerolínea recibieron un informe de incendio en la bodega de carga del vuelo 751 que llegaba de Nueva Orleans a la ciudad de Seattle.

Cuando las autoridades del Departamento de Bomberos de Seattle llegaron al avión, estacionado en la pista de aterrizaje, de inmediato evacuaron a más de 120 pasajeros y a al menos seis miembros de la tripulación.

Luego de las investigaciones correspondientes y revisión de la bodega de carga, los funcionarios de Alaska Airlines declararon que no hubo ningún incendio sino que el teléfono celular sacó chispas en la cabina de pasajeros debido a que se había “recalentado”.

Este hecho alarmó a los pasajeros y a la tripulación que pensaron que el incidente se agravaría.

Passengers were transported by bus to the terminal, some with minor injuries. The aircraft was towed to a gate and there were no impacts to airport operations. (2/2)

“Temprano en la noche, la POSFD respondió a un informe de un incendio en la bodega de carga del vuelo 751 de Alaska Airlines. A su llegada, el incendio fue contenido y los pasajeros y la tripulación fueron evacuados de la aeronave”, dijo la aerolínea en un tweet.

Agregó que los pasajeros y la tripulación fueron trasladados en autobús a la terminal a salvo, algunos con lesiones leves ocasionados por la prisa que tenían por bajar del avión.

Asimismo, la aeronave fue remolcada a una puerta para evitar impactos en las operaciones del aeropuerto y evitar otro tipo de incidentes.

En otro informe, un portavoz de la empresa dijo que la tripulación actuó adecuadamente y rápido con extintores y “una bolsa de contención de batería para evitar que el teléfono humeara”.

This short video shows an AlaskaAirlines flight attendant running to put the fire out. Passenger tells me several fire extinguishers were used. 128 passengers & 6 crew members were on board. Evacuation slides were deployed to get passengers off and onto the tarmac. @KIRO7Seattle pic.twitter.com/HwKJymsyNd