Expulsan a hombre de avión por quitarse el cubrebocas al comer dulces

Un hombre originario de Maryland, en Estados Unidos, fue expulsado de un vuelo de Southwest Airlines por quitarse el cubrebocas para comer dulces.

Avi Mandel, de Baltimore, aseguró que fue desalojado el domingo pasado en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall Baltimore Washington y compartió un video en el que se observa el momento en el que sale del avión.

El viajero, quien se dirigía a Florida, asegura que no utilizaba la mascarilla únicamente al momento de comer un paquete de dulces Twizzlers.

El pasajero narró que una asistente de vuelo le pidió ponerse el cubrebocas, aunque él estaba comiendo, y luego escuchó que en el altavoz explicaban que sólo se podía retirar la mascarilla entre cada mordida, aunque no se encontraba en el reglamento de la aerolínea.

Minutos después, el avión regresó a la puerta de embarque y el personal de seguridad del aeropuerto de Baltimore lo desalojó.

En el video grabado en el aeropuerto junto a uno de los trabajadores que lo desalojaron Avi comenta: “Louis me sacó del avión porque no estaba usando mi cubrebocas entre cada mordida y el personal no se sentía cómodo. Así que Louis tuvo que hacer su trabajo y expulsarme del avión”.

Además, el pasajero giró la cámara para mostrar que al menos cuatro trabajadores del aeropuerto se encontraban cerca de él luego de ser desalojado del vuelo de Southwest Airlines.

MORE HATE IN THE SKY: Avi Mandel was kicked off for not putting his mask back on, in between bites of his Twizzler. Avi respectfully complied once the crew threatened to deplane the flight if he didn't comply. Vague mask requirements continue to be an easy way to target Jews. pic.twitter.com/8VLXiOZ12g