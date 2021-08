FAA pide a aeropuertos no vender alcohol para llevar por pasajeros rebeldes

La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a todos los aeropuertos que se encuentran en Estados Unidos que dejen de vender bebidas alcohólicas para llevar y comiencen a monitorear el servicio de estos productos, ante el incremento de pasajeros "rebeldes o peligrosos" en los vuelos.

Steve Dickson, administrador de la FAA, envió una carta a los directivos de todos los aeropuertos al argumentar que las investigaciones de la agencia han arrojado que las bebidas alcohólicas contribuyen a un comportamiento peligroso.

La Administración prohíbe que los pasajeros consuman en el avión bebidas alcohólicas que no proporcione la aerolínea que vuela en territorio estadounidense. Sin embargo, se ha detectado que en restaurantes, bares y tiendas se ha ofrecido alcohol para llevar y los viajeros lo han consumido en el proceso de abordaje o en las aeronaves.

New Unruly Passenger Numbers since 1/1/2021: - 3,715 unruly reports - 2,729 refusing to wear a mask reports - 628 investigation initiated - 99 cases with penalties Learn more at https://t.co/UpB2VL14s9 . #FlySmart pic.twitter.com/GCnDJrpjVE

A medida que ha incrementado el flujo de pasajeros en Estados Unidos tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19, también han aumentado los casos de agresiones contra los asistentes de vuelo, rechazo al uso de mascarillas y consumo de alcohol durante los vuelos.

Esta semana, pasajeros de un vuelo de Frontier Airlines ataron a un hombre a su asiento con cinta adhesiva luego de que acosó y tocó a dos asistentes de vuelo. Según los reportes, el viajero se encontraba en estado de ebriedad.

Frontier passenger allegedly touched 2 flight attendants breasts, then screamed his parents are worth $2 million, before punching a flight attendant. Frontier suspended the crew for duct taping the passenger to his seat as they landed in Miami. 22 yr old Max Berry is in custody. pic.twitter.com/4xS9Rwvafx