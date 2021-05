"Fue aterrador"; montaña rusa se detiene en Arizona y desata angustia

El Departamento de Bomberos de Phoenix rescató a 22 personas que se quedaron atrapadas en una montaña rusa del parque Castles N 'Coasters el pasado sábado.

Los visitantes disfrutaban de la atracción Desert Storm cuando el carro se detuvo a la mitad del camino a 6 metros de altura en un circuito horizontal. Eran cerca de las 5:30 p.m.

“Fue aterrador”, dijo Joseph Almarz (un niño de 12 años) a KTVK. Los bomberos respondieron a la emergencia e instalaron un sistema de seguridad para rescatar a las personas. Usaron siete escaleras. El rescate les tomó alrededor de 90 minutos.

Sobre la atracción, el parque dice en su página web: “Pon a prueba tus sentidos y coraje mientras desafías la emoción de las caídas, giros y volteretas verticales de la impresionante montaña rusa Desert Storm”.

Pero ahora, la atracción estará cerrada mientras se esclarecen las causas de la falla y se mejora su funcionamiento.

El parque Castles N 'Coasters es una atracción popular en Phoenix, Arizona. El boleto ilimitado a todas sus atracciones en un día se ofrece a $40 dólares.

Los accidentes en parques de diversiones se registran incluso en los mejores resorts. El 23 de abril de 2021, dos góndolas Skyliner chocaron entre sí en Walt Disney World.

El parque dijo que nadie estaba dentro de las góndolas en ese momento. Un accidente similar ocurrió en 2019.

En agosto de 2020, visitantes de Walt Disney World, en Florida, vivieron momentos de preocupación y frustración cuando el bote de la atracción en la que viajaban se sumergió bajo el agua.

Usuarios de redes sociales publicaron videos del momento en que turistas a bordo desalojaban los carros de Splash Mountain, uno de los juegos más populares de todo el parque de diversiones.

so we got out of our boat because it was sinking while we were stuck there and the disney world employee decided to tell us that we should’ve stayed in the boat but it went under as soon as we all stepped out... nice #DisneyWorld #splashmountain #MagicKingdom #disney not okay???? pic.twitter.com/15zMnP1wgX