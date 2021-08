Galatic Starcruiser, el hotel de Star Wars que Disney abrirá en 2022

Disney está preparando una nueva atracción inspirada en la franquicia de Star Wars, la cual está planeada para abrirse en verano de 2022.

Se trata del Star Wars: Galactic Starcruiser que abrirá al público en verano del siguiente año en Walt Disney World en Orlando, Florida, según lo anunciado recientemente por Disney Parks.

El nuevo destino se tratará de un hotel perteneciente al parque temático Galaxy’s Edge, con alimentos, aventuras y cosas por hacer basadas en la franquicia.

Como es costumbre de Disney, esta atracción también estará a otro nivel, mejor dicho, en otra galaxia. Tanto el hotel como el parque serán unificados en una sola experiencia bajo la marca de Star Wars a través de sus tarifas, paquetes de visita y cosas por hacer.

Star Wars: Galactic Starcruiser llevará a los visitantes a un viaje inmersivo que durará al menos tres días y dos noches; comenzará con una recepción del capitán, cena y shows en vivo, así como un entrenamiento de bridge, entrenamiento con sables de luz, carreras de droides y mucho más.

El transporte de Batuu incluirá el embarque en Rise of Resistance y Millenium Falcon: Smugglers Run.

See It. Feel It. Live It. Get the details on Star Wars: Galactic Starcruiser, a 2-night adventure launching at Walt Disney World in Spring 2022. https://t.co/Q4WaeIyX9L pic.twitter.com/yqKLOzNHYE

Entre toda la diversión y entretenimiento destacan las tarifas que ofrece el hotel.

Y es que, comparado con otros resorts y atracciones, la experiencia comienza con un total de $4 mil 809 dólares ($95 mil 829 pesos mexicanos) para dos adultos.

El precio para dos adultos y un menor es de $5 mil 299 dólares ($105 mil 593 pesos), mientras que la tarifa para dos adultos y dos menores aumenta a $6 mil dólares ($119 mil 562 pesos).

Con estos costos, los visitantes no sólo reservarán su alojamiento en el hotel durante tres días y dos noches, sino que ya se incluye toda la experiencia galáctica y accesos al parque de Disney’s Hollywood Studios.

Estos precios son los más bajos con servicios sencillos publicados por hotel hasta el momento, ya que liberará paquetes premium más adelante.

Here’s a first look at some of the food that will be served on Star Wars: Galactic Starcruiser, openingSpring 2022. #waltdisneyworld pic.twitter.com/hsgMUKCEDz