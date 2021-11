Garitas de California y Texas cambiarán horarios por reapertura de frontera

Las garitas ubicadas en los estados de California y Texas modificarán sus horarios por la reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los puertos de entrada terrestres habían modificado sus operaciones ante la disminución de ingresos durante la pandemia de Covid-19, ya que el gobierno estadounidense únicamente permitía los viajes esenciales.

Con la reapertura de la frontera, programada para el próximo 8 de noviembre, se espera que aumente el volumen de viajeros en las garitas.

Las garitas que cambiarán de horario en California son las de Tecate, Andrade y Calexico, mientras en Texas serán los puentes de Los Indios y el de Brownsville & Matamoros.

Además, la CBP anunció que incrementará su personal ante la previsión de un mayor volumen de tráfico en la frontera de Estados Unidos con México.

De acuerdo con los lineamientos del gobierno del presidente Joe Biden, a partir del próximo 8 de noviembre, los viajeros internacionales que ingresen a Estados Unidos deberán tener el esquema completo de vacunación contra Covid-19. Únicamente se admitirán las vacunas avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Puerto de Tecate: de 6:00 a 22:00 horas.

Puerto de Andrade: de 6:00 a 22:00 horas.

Puerto de Calexico East: de 6:00 a 22:00 horas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que las garitas de San Ysidro, Otay Mesa y Calexico West seguirán operando las 24 horas.

Puente Los Indios: de 6:00 a 22:00 horas.

Puente Internacional Brownsville & Matamoros: operará las 24 horas del día

Traveling internationally? Starting Nov. 8, requirements for passengers traveling to the United States by air will change. Learn how these requirements impact your trip: https://t.co/KVWXF2gRgo. #CDC #Travel #COVID19 pic.twitter.com/sJI5rdHKdn