Hallan búho en el árbol de Navidad de Rockefeller Center

El famoso árbol de Navidad de Rockefeller acaparó miradas en Nueva York esta semana no solo por su aspecto, más deslavazado que otros años, sino por la sorpresa que traía escondida entre sus ramas: un pequeño búho que se recupera ahora en un centro para aves de la zona tras haber pasado dos días de viaje metido en un camión.

"Rockefeller", como ha sido bautizado el diminuto pájaro de unos 12 centímetros, recorrió más de 270 kilómetros (170 millas) oculto en un imponente abeto noruego que fue talado en la localidad de Oneonta y trasladado por carretera hasta la Gran Manzana, donde fue descubierto por uno de los profesionales encargados del árbol, según el canal NBC.

While he’s a little bummed his big city vacation is over, we're happy to report Rockefeller the Owl has been given a clean bill of health thanks to the efforts of Ravensbeard Wildlife Center and our staff! ⁣ pic.twitter.com/rN4uG0Iq5X