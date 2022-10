¿Hasta cuándo se podrá asistir a la celebración del 50 aniversario de Disney World?

El parque temático Walt Disney World es uno de los mejores del mundo y desde el 1° de octubre de 2021 inició una serie de renovaciones en sus atracciones, restaurantes, hoteles y espectáculos con motivo de su 50 aniversario al cual llamó “La Celebración más mágica del Mundo”.

La fiesta de Disney World marca una de las transformaciones más espectaculares en la historia de todo el parque y los eventos especiales se extendieron durante 18 meses.

Podrás vivir esta fantástica celebración hasta el 31 de marzo de 2023. Las siguientes novedades te convencerán de hacer el viaje a Orlando, Florida.

1) Iluminación iridiscente en los parques

Desde el 1° de octubre de 2021, los cuatro grandes símbolos de los parques Disney se iluminan con el color del aniversario: EARidescent. Al caer la noche, te deslumbrará el brillo violeta, rosa y arcoíris que emana de Spaceship en Epcot; el Árbol de la vida en Disney’s Animal Kingdom, el Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom y la Torre del Terror en Disney’s Hollywood Studios.

Prepara tu cámara y tómate una fotografía inmersa en esta iluminación que perdurará en tu memoria.

La nueva iluminación es tan mágica que permanecerá como una característica definitiva del parque más allá del 31 de marzo de 2023.

2) Harmonious en Epcot

Epcot se renovó casi por completo. Quienes hayan visitado este parque antes se encontrarán con nuevas atracciones, restaurantes y un nuevo espectáculo nocturno de fuegos artificiales llamado Harmonious.

Harmonious es un homenaje a la música de Disney y a la diversidad. Instalado en World Showcase Lagoon, es un repaso por las canciones icónicas de las películas acompañado de impresionantes luces LED y fuentes que bailan al ritmo de la música.

Es uno de los mejores shows jamás creados. Participaron 240 artistas de todo el mundo y los mexicanos se sentirán como en casa al escuchar las melodías de Coco en español.

3) Enchantment en Magic Kingdom

Magic Kingdom siempre condensó la magia de Disney en su espectáculo nocturno Happily Ever After, pero ahora las noches cerrarán con uno nuevo llamado Enchantment.

El show proyecta un mapping en el Castillo de Cenicienta y por primera vez lo amplía a Main Street USA para que puedan disfrutarlo tanto quienes están al frente como quienes lo ven desde atrás.

También incluye a personajes de películas recientes, como Miguel de Coco y Joe Gardner de Soul. Aquí una parte del espectáculo.

4) Remy’s Ratatouille Adventure en Epcot

El Pabellón de Francia en Epcot fue ampliado y renovado para incluir un nuevo paseo 3D llamado Remy’s Ratatouille Adventure. Al entrar, recibirás unos lentes 3D y un carrito en forma de ratón te llevará a un recorrido por la cocina. Pero ojo, ¡te encogerás al tamaño de Remy y tendrás que lidiar con los chefs que quieren atraparte!

Disney lo hizo de nuevo y de la mano de la tecnología creó una atracción llena de magia.

5) Restaurante Space 220

Cuando piensas en Disney World quizá no pasa por tu mente comer en uno de sus restaurantes, pero si tienes la oportunidad ve a Space 220 en Epcot, donde te transportan a comer en el espacio. Los Disney’s Imagineers diseñaron un recinto que te hace sentir en la Luna.

Desde que entras, un elevador simula el ambiente de una nave espacial y te lleva al comedor, donde encontrarás ventanales con una imagen de la Tierra, astronautas y satélites detrás. La sensación de estar en el espacio parece tan real que es emocionante estar ahí.

Disney anota que “para cenar, se necesita una reservación para el restaurante confirmada para la cantidad total de visitantes, independientemente de su edad, más una reservación para el parque y una entrada válida para el mismo en la misma fecha”.

6) Mercancía temática

El 50 aniversario llegó con productos renovados. Hay colecciones de camisetas, mochilas, tazas, pines y más souvenirs con el color iridiscente. Por supuesto, hay peluches Mickeys de colección y hasta joyería para no olvidar esta fecha.

7) Topolino’s Terrace

¿Sabías que a Mickey Mouse se llama Topolino en Italia? Ese fue el concepto detrás del nombre del restaurante Topolino’s Terrace– Flavors of the Riviera, ubicado en Disney’s Riviera Resort, un hotel inaugurado a finales de 2019 y relativamente nuevo.

Lo incluimos en las experiencias que debes vivir en el 50 aniversario de Walt Disney World porque su comida es suprema. Comimos un filete de ternera y un mousse de calabaza que simplemente fueron perfectos.

Topolino’s Terrace ofrece cocina gourmet francesa e italiana, además de vistas deslumbrantes desde la terraza. Si vas al atardecer, te maravillarás con el paisaje. Puedes llegar al restaurante a través del teleférico Disney 's Skyliner.

8) Minnie & Mickey Runaway Railway

Aunque no lo creas, es la primera atracción de Walt Disney World dedicada a Mickey y Minnie Mouse. Es un paseo repleto de dibujos animados en enormes pantallas que te sorprenderán al tiempo que te hacen partícipe del paseo.

9) Disney’s Contemporary Resort renovado

Disney’s Contemporary Resort se inauguró en 1971 y fue el primer resort de Walt Disney World. Fue renovado para la Celebración más Mágica del Mundo. Ahora estrena habitaciones con temática de los increíbles y el restaurante Steakhouse 71, donde encontrarás cortes de carne, ensaladas gourmet y postres espectaculares. La forma del pastel de chocolate representa los pisos del resort.

10) Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind

Disney siempre se supera y este verano ya puedes disfrutar de la nueva montaña rusa Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, ubicada en el vecindario World Discovery de Epcot e inspirada en Guardianes de la Galaxia.

La montaña rusa es totalmente inmersiva y una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo. Desde el momento en el que inicias el viaje estarás inmerso entre imágenes de la galaxia y la música será el complemento perfecto de la experiencia.

11) Finding Nemo: The Big Blue... and Beyond!

El parque Disney’s Animal Kingdom estrenó un nuevo espectáculo musical que encantará a los visitantes.

Desde el 13 de junio de 2022, las familias ya pueden disfrutar de Finding Nemo: The Big Blue… and Beyond! en Theatre in the Wild, un show “re imaginado de Finding Nemo: The Musical” y donde aparecen los personajes más entrañables de la película de Pixar.

Presenta una escenografía cuidadosamente pensada y ejecutada con alta tecnología para emular los colores y movimientos de los peces. Las luces LED hacen toda la diferencia al extender visualmente los elementos en el escenario.

Prepárate para entonar canciones como In the Big Blue World y Go with the Flow y disfrutar por 25 minutos a los artistas que manejan los títeres enormes.