Hawái se reabrirá al turismo el 1 de noviembre; esto es lo que hay que saber

Hawái está experimentando una disminución de contagios y hospitalizaciones por Covid-19, lo que está permitiendo su reapertura al turismo de forma oficial.

El gobernador del estado, David Ige, dijo en un anuncio que las islas volverán a recibir a viajeros de negocios y turistas en general a partir del 1 de noviembre debido a que el promedio diario de casos positivos va a la baja en comparación de los números reportados en meses anteriores.

Según AP, entre agosto y septiembre, el promedio de siete días de casos nuevos se desplomó de 900 a 117, mientras las hospitalizaciones fueron de 400 a 100 en todo el estado.

“Me alienta la tendencia continua de recuentos de covid en minúsculas en nuestras islas. Nuestros hospitales están mejorando y atienden a menos pacientes. Esto nos da la capacidad de avanzar en nuestra recuperación económica y dar la bienvenida de nuevo a viajeros nacionales completamente vacunados”, escribió Ige en un tweet.

I’m encouraged by the continuing trend of lower case counts of COVID in our islands. Our hospitals are doing better and seeing fewer patients. This gives us the ability to move forward in our economic recovery and safely welcome back fully vaccinated domestic travelers.