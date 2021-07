Hotel de Nueva York abre experiencia temática de Gossip Girl; aquí los detalles

Una nueva experiencia temática está llegando a Nueva York para el gusto y placer de los fanáticos más acérrimos de la serie Gossip Girl.

En honor al estreno del reboot de las serie original en la plataforma de HBO Max, el icónico programa de televisión sirvió como inspiración para crear una experiencia hotelera limitada en la Gran Manzana.

Durante julio, los huéspedes de INNSiDE by Meliá New York Nomad podrán experimentar la ciudad como la experimentaron los personajes de Blair Waldorf y Serena Van Der Woodsen.

La experiencia incluye una estadía de lujo en la Townhouse Suite, con la posibilidad de alargar la estadía según la disponibilidad que ofrece el hotel; 15 por ciento de descuento en comidas en el restaurante del hotel The Wilson y acceso completo a la plataforma HBO Max gratis.

De acuerdo con la descripción de la experiencia, el paquete incluye alojamiento en una habitación inspirada en Gossip Girl con obras de arte que se aprecian dentro del apartamento del Upper East Side de Serena durante la serie, además de obsequios como una botella Prosecco, una caja de macarrones, copas de martini rosas y globos en forma de XOXO.

El paquete tiene un costo de $299 dólares por la noche que incluye el paquete, las reservaciones extras que se puedan dar tienen tienen otras tarifas.

Para poder reservar un paquete Gossip Girl, es necesario que los fanáticos se apresuren ya que sólo estará disponible durante julio. Las reservaciones se hacen en este enlace.

Además de la experiencia dentro del hotel, los huéspedes pueden explorar la ciudad como si se encontraran recreando una de las más icónicas escenas de la serie.

Los invitados pueden reservar paseos adicionales en el MET, el Empire State Building u obtener una sesión fotográfica profesional de 30 minutos en las secciones de Central Park.

Gossip Girl fue agregada al catálogo de HBO Max el pasado 8 de julio encantando a los fanáticos que la esperaban con ánimo.

La serie original se estrenó en 2007 y finalizó en 2012, cada episodio bajo un éxito rotundo que continúa vigente casi 10 años después de su final.

Estuvo basada en la serie de libros del mismo nombre y fue protagonizada por estrellas de alto nivel como Blake Lively y Leighton Meeseter.

Algunas de sus experiencias exteriores cubren algunos de los puntos de interés que se mostraron en cada episodio como el MET y Central Park, pero fuera del itinerario que ofrece el hotel, los huéspedes pueden explorar otros puntos de interés como Grand Central Station, New York Palace Hotel, Museum of the City of New York y The Plaza Hotel’s Pulitzer Fountain.

