Más de 60 turistas resultaron afectadas por un "incidente químico" que se registró este fin de semana en el Hurricane Harbor Splashtown, el parque acuático de Six Flags en Spring, Texas.

Después de las 15:00 horas del sábado pasado, la Harris County Fire Marshal 's Office informó que su personal se trasladó al parque para atender a más de 20 personas que habían estado en contacto con "materiales peligrosos".

Las autoridades indicaron que el incidente se había registrado en una atracción de Hurricane Harbor Splashtown, pero no especificó en cuál.

En el primer reporte se anunció que 29 personas habían comenzado un proceso de descontaminación en el parque de Six Flags en Texas. Los turistas experimentaron afectaciones como irritación leve en la piel o por inhalación.

Las autoridades apuntaron que estaban trabajando en el monitoreo del aire y del agua en el área del Hurricane Harbor Splashtown para verificar los químicos involucrados.

En el último reporte de los bomberos en redes sociales, se precisó que 26 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos en Texas, mientras 39 se negaron a ser atendidas en los centros de salud y fueron descontaminadas en el parque.

Update: 39 people refused transport. 26 people transported to area hospitals. Chemicals believed to be involved hypochlorite solution and 35% sulfuric acid. An investigation into the cause of this incident is ongoing. @Springfdtx