Inicia la temporada navideña en Disneyland Resort en California

A partir del 11 de noviembre y hasta el 8 de enero de 2023, Disneyland Resort celebra la temporada navideña con decoración festiva, espectáculos nocturnos de temporada, transformaciones de atracciones favoritas, comida y bebida especiales y más.

En el parque Disneyland, Mickey Mouse, Minnie Mouse y algunos de sus amigos debutaron con un nuevo look vintage navideño, con una paleta de colores rojo y verde con detalles dorados. También "it's a small world" Holiday celebra su 25° aniversario con pequeños detalles que resaltan el número 25 en toda la atracción.

Además del enérgico entretenimiento en vivo para visitantes de todas las edades, Disney Festival of Holidays ofrece un delicioso y diverso menú de alimentos y bebidas especiales en nueve quioscos en Festive Foods Marketplace y restaurantes participantes en el parque Disney California Adventure.

En Disney Festival of Holidays en el parque Disney California Adventure, podrás disfrutar de las imágenes y los sonidos de las preciadas festividades, ¡comenzando con una animada lista de entretenimiento de clase mundial! Tina y The Sounds of Celebration! traerá su potente voz y músicos dinámicos para interpretar melodías festivas con un repertorio de salsa, merengue, cumbia y rock latino. Otros actos fantásticos que regresan incluyen Mariachi Divas, Mostly Kosher, Blue13 Dance Company, Phat Cat Swinger y The Mistletoes.

Asegúrate de ver la celebración "Mickey's Happy Holidays" y los ritmos mágicamente alegres de Holiday Toy Drummers actuando durante todo el día en el parque Disney California Adventure.

Deléitate con las preciadas tradiciones de “World of Color – Season of Light” en el parque Disney California Adventure y el desfile “A Christmas Fantasy” y los fuegos artificiales “Believe…in Holiday Magic” en noches selectas en el parque Disneyland.

Con MagicBand+ llegando a Disneyland Resort este otoño, ¡podrás iluminar tu experiencia de vacaciones en Disneyland Resort de una manera completamente nueva este año! Use su MagicBand+ para más magia y observa cómo cobra vida con vibraciones y coloridas luces navideñas durante los espectáculos nocturnos de los fuegos artificiales "World of Color - Season of Light" y "Believe... in Holiday Magic".

¡Come, bebe y diviértete en Festive Foods Marketplace en el parque Disney California Adventure, con una mezcla heterogénea de cocina multicultural de temporada en nueve quioscos diferentes! Visions of Sugar Plums es un mercado agregado completamente nuevo donde encontrará deliciosos bocados dulces y salados.

Y no te olvides del Disney Festival of Holidays Sip and Savor Pass, una excelente manera de disfrutar de un día glorioso. El pase proporciona ocho pases fáciles que puede canjear por alimentos seleccionados y bebidas no alcohólicas en los quioscos y restaurantes participantes de Festive Foods Marketplace.

La información y fotos son cortesía de Disneyland Latino y Jeffrey Group.