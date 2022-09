Inician las celebraciones de otoño y Halloween en Disneyland Resort

Las celebraciones favoritas de otoño regresan al Disneyland Resort con ofertas de temporada y actividades festivas para que

disfruten los visitantes de todas las edades. Halloween Time en Disneyland Resort lanza su hechizo en todo el resort desde el 2 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2022.

Conuna decoración festiva de temporada que incluye la calabaza de Mickey Mouse y la estatua del Jinete sin cabeza, atracciones con temas de Halloween como Haunted Mansion Holiday y Guardians of the Galaxy – Monsters After Dark, oportunidades para tomar fotografías con los personajes y villanos favoritos de Disney y delicias especiales, hay algo para todos

durante esta animada celebración.

Fotos: Cortesía Disneyland Resort y Adnova

El espíritu de Halloween también se extiende a Downtown Disney District con una colorida decoración otoñal, productos de temporada y cenas especiales. Desde el 9 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2022, los visitantes pueden disfrutar del regreso de Pluto's Pumpkin Pursuit en Downtown Disney District, una deliciosa búsqueda de calabazas para toda la familia. Los Huéspedes también pueden encontrar golosinas, decoración y entretenimiento con temática de Halloween en los

Hoteles del Disneyland Resort.

Plaza de la Familia en Disney California Adventure Park, como parte de las celebraciones del otoño, a partir del 2 de septiembre y hasta el 2 de noviembre de 2022, Disneyland Resort presenta experiencias de temporada inspiradas en el Día de los Muertos.

Foto: Cortesía Disneyland Resort y Adnova

Los visitantes que deseen agregar fantasía de Halloween a su guardarropa y productos encontrarán productos, ropa y accesorios de temporada en tiendas minoristas en ambos parques, así como artículos como prendedores, peluches y artículos decorativos para invocar el espíritu de Halloween en sus hogares. Las colecciones de este año destacan Mickey Mouse, "Hocus Pocus" de Disney, la mansión embrujada y más.

Además, los huéspedes que buscan dulces y comidas deliciosas pueden encontrar artículos especiales con temas de Halloween en ubicaciones selectas de alimentos y bebidas, como el balde premium Mickey Mummy, el helado Rocky Road de Halloween y el budín de pan con chocolate y espresso.

Foto: Cortesía Disneyland Resort y Adnova

La información y fotos son cortesía de Disneyland Resort y AdNova