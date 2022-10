Kai, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann celebran juntos Halloween en Disneyland

La actriz mexicana Aislinn Derbez y el actor Mauricio Ochmann se reunieron para celebrar Halloween junto a su hija Kailani en Disneyland, el parque temático ubicado en California.

La familia posó junto a una calabaza gigante de Mickey Jack-o-Lantern en Main Street U.S.A.

A través de su cuenta de Instagram, Aislinn Derbez compartió algunos de los momentos que vivió en el parque de diversiones, como su visita a Star Wars Galaxy Edge.

Foto: Cortesía de Disneyland, Christian Thompson y Jeffrey Group

Las celebraciones de Halloween Time en Disneyland continuarán hasta el 31 de octubre de 2022 y en la Plaza de la Familia de Disney California Adventure habrá atracciones sobre el Día de Muertos hasta el 2 de noviembre de 2022.

Algunos de los atractivos de la temporada de Halloween en Disneyland son la decoración festiva que incluye calabazas, estatuas del Jinete sin cabeza y fotografías con villanos Disney. Además, habrá cenas con alimentos de temporada, el regreso de Pluto's Pumpkin Pursuit en Downtown Disney District, búsqueda de calabazas para la familia y espectáculos especiales.

En Disney California Adventure, las celebraciones incluyen “A Musical Celebration of Coco,” un animado espectáculo callejero en honor a “Coco” de Disney y Pixar y los lazos eternos de la familia; los turistas también podrán disfrutar de la música de Mariachi en el Paradise Gardens Bandstand; “The World of Coco, una intrigante instalación de arte; un photo opportunity con el icónico Árbol de la Vida (Tree of Life), una locación y pared de memorias y la oportunidad de poder saludar a la figura hecha a mano de Miguel”.

Aislinn Derbez anunció su separación y divorcio del actor Mauricio Ochmann en julio de 2020. Terminaron en buenos términos con el propósito de darle la mejor crianza a su hija Kailani. En una entrevista con Nilda Chiaraviglio habló sobre la importancia de evolucionar.

Dijo que muchas veces estamos a la defensiva y no escuchamos a la otra persona por lo que terminamos desconectando hasta que terminamos viviendo en un hogar “donde sólo hay dos fantasmas que nunca se conectan ni se comunican”.