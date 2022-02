Kayak transparente en Tampa Bay, nombrado el mejor tour de EU

Florida es uno de los estados con más atracciones para el turismo. Además de sus icónicos parques de diversiones en Orlando, ofrece experiencias ecoturísticas que maravillan tanto a nacionales como extranjeros.

Y la experiencia de Kayaks Cristalinos a las afueras de Tampa Bay fue nombrado el mejor tour de Estados Unidos en 2022 por la página de reseñas turísticas TripAdvisor. En la lista Mejores experiencias del mundo le dio el número 4.

En este recorrido, los turistas navegan a las afueras de Tampa Bay a bordo de un kayak completamente transparente, el cual les permite apreciar la vida silvestre que habita en las aguas.

El tour dura dos horas e incluye kayaks en tándem, remos, asientos, bolsas impermeables, chalecos salvavidas y silbatos.

Los boletos se compran en línea en la página de Get up and go kayaking. Puedes obtener un reembolso, siempre y cuando canceles el recorrido 24 horas antes.

El punto de partida es en Billy's Stone Crab, 1 Collany Rd, Tierra Verde, FL 33715, Después de registrarte, te darán las instrucciones básicas para poder remar e información sobre las especies animales que verás durante el tour.

Un guía cuenta datos curiosos sobre la biodiversidad del lugar y da espacios para fotos. La primera mitad del recorrido se rema en manglares y la segunda a través de las aguas azules hasta Shell Key, donde hay bancos de arena y playas.

Finalmente el grupo se dirige a un santuario de la vida silvestre, donde es posible avistar caracolas, anfibios. estrellas de mar, pelícanos, manatíes y quienes tienen suerte hasta delfines.

“¡Nos divertimos mucho navegando en kayak en Shell Key! Chris, nuestro guía turístico fue increíble, servicial y muy amable. Era nuestra primera vez en kayak y con la guía de Chris tuvimos una experiencia muy relajada. Vimos delfines, pelícanos y otras aves. Es un paraíso. El paraíso en la tierra para mí. ¡No podemos esperar para hacerlo de nuevo!”, escribió una de las turistas en TripAdvisor.

“Nuestro recorrido en kayak transparente fue increíble. ¡Nuestra guía turística Alessia estaba bien informada y era servicial! ¡Incluso ayudó a que nuestro compromiso fuera aún más especial!”, anotó otra.

Aunque el recorrido es toda una aventura para la mayoría de turistas, no está recomendado para quienes tienen problemas de espalda ni para embarazadas o personas con condiciones médicas graves.