La app con la que debes registrarte para ingresar a Canadá

Todos los viajeros que lleguen a Canadá por tierra o por vía aérea deben registrarse en la aplicación para smartphones ArriveCAN, en la que proporcionarán toda la información relacionada con la pandemia de Covid-19.

El gobierno canadiense precisa que dentro de las 72 horas previas a la llegada al país, todas las personas deben proporcionar su información en la app. En ella se deberán incluir los planes que se tienen para realizar una cuarentena, cargar los resultados de su prueba de Covid-19, informar síntomas de la enfermedad, y su comprobante de vacunación.

Este es un requisito obligatorio para todos los viajeros. El método más sencillo es descargar la aplicación en un smartphone. Está disponible en las tiendas online App Store para iPhones y Google Play Store para dispositivos Android.

Quienes no tienen este tipo de dispositivo pueden usar una computadora para ingresar a la versión web de ArriveCAN e imprimir el comprobante para ingresar a Canadá.

Las personas que llegan al país por vía marítima pueden proporcionar sus datos al momento de arribar, ya que podrían enfrentar dificultades para hacerlo en el mar.

Los viajeros exentos de cuarentena deben omitir el envío del plan de aislamiento, pero deben completar el resto de los campos.

