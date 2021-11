La atracción más popular en cada estado de Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los mejores países para visitar por turismo: tiene playas esmeralda, parques nacionales impresionantes, los parques de diversiones más populares, edificios y puentes icónicos.

Cada uno de los 50 estados posee atractivos turísticos invaluables y con la apertura de fronteras a los vacunados están listos para recibir a los viajeros.

Para celebrarlo, la agencia de viajes musement eligió la mejor atracción en cada estado, tras analizar miles de reseñas de viajeros. Estos son los resultados del informe.

Información y elaboración de Musement

1. USS Alabama (Alabama)

2. Bosque nacional Tongass (Alaska)

3. Parque nacional del Gran Cañón (Arizona)

En 2019, el Gran Cañón de Arizona celebró su primer siglo como parque nacional. Es uno de los más visitados por su espectacular paisaje rocoso.

Es imponente si lo recorres a pie, en bicicleta o incluso en helicóptero. Encontrarás el mirador de cristal Grand Canyon Skywalk, un centro de visitantes para conocer datos sobre la historia y naturaleza del Gran Cañón. Además, dependiendo de la temporada, podrás admirar las estrellas.

4. Disneyland Park (California)

Este fue el primer parque construido por Walt Disney, en 1955, inspirado en los icónicos personajes animados que creó años antes. Al momento de su inauguración contaba con 18 atracciones y ahora tiene más de 50.

El resort está dividido en dos parques: Disneyland Park, con más juegos para niños, y California Adventure Park, con más atracciones para adolescentes y adultos. Los boletos se pagan por separado para cada parque pero se ofrecen algunos pases especiales para reducir el costo.

5. Parque nacional de las Grandes Montañas Humeantes (Carolina del Norte)

Se extiende entre la frontera de Tennessee y Carolina del Norte. Es el parque estadounidense con más biodiversidad. Ninguno tiene más cantidad y variedad de animales, plantas y hongos que éste.

Te maravillará su paisaje dominado por montañas y enormes árboles. Las autoridades calculan que el 95% del terreno está cubierto por bosques.

Lonely Planet recomienda subir a la Montaña Alta para ver la “aparentemente interminable extensión de las crestas onduladas que se extienden en la distancia".

6. Broadway at the Beach (Carolina del Sur)

7. Jardín de los Dioses (Colorado)

8. Mystic Aquarium (Connecticut)

9. Parque nacional de Theodore Roosevelt (Dakota del Norte)

10. Monte Rushmore (Dakota del Sur)

Es el monte en el que están esculpidos los rostros de los presidentes más importantes de Estados Unidos.

Las esculturas de Theodore Roosevelt, George Washington, Abraham Lincoln y Thomas Jefferson miden 18 metros de altura y los turistas pueden subir hasta ellas para tener una vista panorámica de Keystone, región en la que se encuentra esta atracción.

11. Dover Dows (Delaware)

Es un hotel, casino y complejo de hipódromos. El casino tiene 2,300 máquinas tragamonedas y 41 juegos de mesa, además de juegos virtuales y un área de límites altos. Ofrecen cenas si vas en plan romántico o con tu familia.

Sus carreras de arnés las realizan desde noviembre hasta mediados de abril. Las carreras de caballos pura sangre durante todo el año. Por su puesto, puedes apostar.

12. Walt Disney World Resort (Florida)

Walt Disney World es el complejo de parques temáticos más visitado del mundo.

En sus cuatro parques -Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom- encontrarás diversión para toda la familia con juegos mecánicos, desfiles de personajes y shows nocturnos de mapping y fuegos artificiales.

13. Acuario de Georgia (Georgia)

El de Georgia es uno de los acuarios más grandes del mundo, con más de 700 especies de animales. Entre sus puntos más atractivos se encuentra el tanque gigante para el tiburón ballena y el espectáculo con delfines.

En sus exhibiciones, el acuario tiene belugas, pingüinos, cocodrilos, leones marinos, entre otros animales.

14. Plantación Dole ( Hawái)

15. Parque temático Silverwood (Idaho)

Si amas los parques de diversiones no puedes perderte Silverwood. Tiene juegos mecánicos para toda la familia, pero los favoritos de los turistas son los de alta intensidad como Posteshock, Plunge y las montañas rusas Tremores y Timber Terror.

16. Parque del Milenio (Illinois)

Millennium Park es el corazón de Chicago y una visita obligada en tu viaje a esta gran ciudad. ¿La razón? Confluye el arte, la música y las actividades al aire libre gratuitas, como conciertos y clases de yoga.

Forma parte del área de Grant Park, pero se ha ganado su lugar como spot turístico gracias a las impresionantes obras escultóricas instaladas en sus jardines y patios. Es uno de los más grandes proyectos urbanos concretados y tienes que atestiguarl

17. Zoo de Indianapolis (Indiana)

18. Adventureland (Iowa)

19. Zoológico del condado de Sedgwick (Kansas)

20. Ark Encounter (Kentucky)

21. Plaza Jackson (Louisiana)

Es un parque ubicado en el barrio francés de Nueva Orleans. Tiene una estatua de Andrew Jackson, héroe de la batalla de Nueva Orleans y séptimo presidente de Estados Unidos. Es importante para los residentes porque aquí fue donde Louisiana se convirtió en territorio de Estados Unidos en 1803.

La herencia francesa de la ciudad sobresale en la arquitectura de la Catedral de St. Louis. Tiene tres agujas del siglo XVIII y está dedicada a Luis IX, el rey francés santificado en 1297. Prepara tu cámara para tomar fotografías espectaculares.

22. Parque nacional Acadia (Maine)

Se ubica en Isla Mount Desert frente a las costas atlánticas de Maine.

En tu visita, podrás maravillarte con paisajes que incluyen: vistas al océano, bosques, lagos, montañas, senderos históricos y caminos para recorrer a pie, en bicicleta o en carruajes. También hay cabañas cerca por si quieres explorarlo más de un día.

Aunque está abierto durante todo el año, es mejor visitarlo a partir del 15 de abril cuando abren todas las áreas del parque. Si quieres evitar las multitudes, no vayas en julio y agosto.

23. Acuario nacional (Maryland)

El National Aquarium de la ciudad es un recinto en forma de pirámide que alberga exhibiciones con delfines, tortugas gigantes de río, anguilas y tiburones, así como animales de los ecosistemas de Maryland, como el cangrejo azul, la tortuga espalda de diamante y la rana toro americana.

Además, tiene experiencias especiales, como una pasarela sobre tiburones y un tour privado o una sesión de entrenamiento con delfines.

24. Mercado Faneuil Hall (Massachusetts)

25. Museo Henry Ford (Michigan)

Es un grupo de tres atracciones que exploran la vida y trabajo de la leyenda del automóvil, así como la historia de innovación estadounidense.

En The Henry Ford, los invitados pueden viajar al pasado, al histórico Greenfield Village, para ver cómo era la vida en el siglo XIX.

Otros puntos de interés incluyen granjas en funcionamiento, un restaurante de comida típica de la década de 1830, la estación de trenes donde puede tomar un paseo en locomotora a vapor y paseos en un Modelo T.

26. Mall of America (Minnesota)

El centro comercial Mall of America es el sitio más frecuentado por los turistas en todo el estado, con más de 40 millones de visitas al año. Se ubica en la ciudad de Bloomington y tiene más de 520 tiendas y 60 restaurantes para los amantes de las compras.

No obstante, también cuenta con un acuario y el parque temático en interiores más grande de los Estados Unidos.

27. Costa nacional de las islas del Golfo (Misisipi)

28. Arco Gateway ( Missouri)

Gateway Arch es quizá la escultura más icónica de St. Louis. Es conocida como la Puerta de entrada al oeste.

Los visitantes pueden acceder a su interior y llegar a su plataforma de observación a través de un ascensor que sube 630 pies, casi 200 metros. Las entradas cuestan sólo $3 dólares para mayores de 16 años, el resto entran gratis. Las reservaciones se pueden hacer en el sitio web de National Park Service.

29. Parque nacional de los Glaciares (Montana)

Se ubica en la frontera entre Montana y Alberta. Es una región formada por 25 glaciares que datan de miles de años, 762 lagos y 175 montañas listas para albergar más los de 2 millones de turistas que arriban anualmente.

Entre sus atracciones principales veraniegas se encuentran las áreas de camping, senderismo, remo y pesca, mientras que en invierno, las pendientes montañosas son la invitación perfecta para practicar esquí y escalar el hielo.

30. Zoológico y acuario Henry Doorly de Omaha (Nebraska)

31. Experiencia de la calle Fremont (Nevada)

32. Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey)

33. Central Park (Nueva York)

Central Park, ubicado en Manhattan, es uno de los parques más famosos del mundo. Fue construido a finales de la década de 1850 para contrarrestar la acelerada escena urbana en Nueva York.

El parque fue diseñado como un recurso cultural vital que ofrece espacios flexibles para la música y las artes visuales, observación de aves,paseos en bote, patinaje sobre hielo, béisbol y un aula para la apreciación y el estudio de la botánica.

Tiene cerca 26 mil árboles, 9 mil bancas, 50 fuentes, monumentos y esculturas, 36 puentes y arcos. Puedes visitarlo completamente gratis de 6:00 am a 1:00 am.

34. Parque estatal Hampton Beach (Nuevo Hampshire)

35. Meow Wolf Santa Fe (Nuevo México)

36. Cedar Point (Ohio)

Este parque es la capital mundial de las montañas rusas; tiene 18 de estos juegos mecánicos que van desde las más “leves” hasta las más cardíacas.

37. Zoo y jardín botánico de la ciudad de Oklahoma (Oklahoma)

Se trata de uno de los atractivos estelares del estado. Ofrece a sus invitados diversos ecosistemas conectados por senderos en todo el complejo, desde las llanuras africanas, las selvas tropicales y bosques.

Además, el zoológico ofrece jardínes botánicos que datan de hace más de un siglo con más de 500 especies animales, incluidas especies en peligro de extinción y hermosos paisajes naturales.

Los visitantes que llegan con toda la familia pueden disfrutar de demostraciones educativas, paseos en tren, paseos en bote, así como convivencia con jirafas o elefantes.

38. Zoológico de Oregón (Oregón)

39. Hersheypark (Pensilvania)

Es un parque de atracciones ubicado en Derry Township, fundado por Milton S. Hershey, de la Hershey Chocolate Company.

Encontrarás más de 50 atracciones que incluyen montañas rusas, paseos de vértigo, carruseles infantiles, actividades al aire libre, espectáculos, paseos por frondosos árboles y restaurantes donde podrás disfrutar postres deliciosos de chocolate.

Según la temporada, hay eventos temáticos como Springtime in the Park, Creatures of the Night y Hersheypark Christmas Candylane.

40. Parque zoológico Roger Williams (Rhode Island)

41. The Island in Pigeon Forge (Tennessee)

42. El Álamo (Texas)

Es un emblema de la Independencia de Texas. En 1836, el ejército mexicano se enfrentó a milicias de colonos estadounidenses en el Álamo y la mayoría de ellos murieron, lo cual inspiró a más texanos a unirse al ejército para independizarse de México.

Es una visita obligada durante tu viaje a San Antonio. ¿Lo mejor? Puedes conocerlo totalmente gratis. Si lo prefieres, puedes pagar por llevar un audio que te explica los sucesos históricos más importantes.

Dentro hay jardines que serán el mejor escenario para tus fotos.

43. Parque nacional Zion (Utah)

Es uno de los lugares más espectaculares de Utah. La piedra rojiza de sus cañones contrasta con el azul de las cascadas que se forman.

El Servicio de Parques Nacionales apunta que Zion tiene 232 millas cuadradas de mesetas, un laberinto de cañones el Río Virgin y sus afluentes. Toma fotos a sus laderas revestidas de pinos y enebros. Las cascadas forman paisajes impresionantes.

44. Church Street Marketplace (Vermont)

45. Bush Gardens Williamsburg (Virginia)

46. Parque estatal Blackwater Falls (Virginia Occidental)

Recibe su nombre por las aguas oscuras del río Blackwater, coloreado por el ácido tánico de la cicuta y del abeto rojo.

Las cascadas caen 60 pies sobre las salientes de arenisca antes de que el río continúe su curso por ocho millas de largo.

Otras atracciones cercanas a este lugar incluyen Elakala Falls y Pendleton Falls; así como Lindy Point, uno de los lugares más bonitos del estado y Pendleton Point Overlook, considerado el punto más alto del cañón.

47. Mercado de Pike Place (Washington)

48. Kalahari Resorts Dells (Wisconsin)

49. Parque nacional Yellowstone (Wyoming)

Yellowstone es uno de los parques más visitados en Estados Unidos porque es hogar del 60% de los géiseres del mundo.

El NPS apunta que “las aguas termales son las más comunes en el parque. Varían desde piscinas claras y tranquilas hasta piscinas en ebullición”. La mayor fuente de aguas termales es la Gran Fuente Prismática, conocida por sus colores vibrantes.

50. Parque nacional Hot Springs (Arkansas)

Son unas aguas termales ubicadas en las montañas Ouachita que atraen miles de visitantes al año, tanto locales como de todo el país que llegan a disfrutar de las aguas con propiedades curativas.

El parque cuenta con estéticas casas de baños antiguas, incluida la histórica Fordyce Bathhouse. También hay una torre de observación, senderos y hermosos jardines.