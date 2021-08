La comida que sí puedes llevar en tu equipaje de mano y la que no

Durante un viaje en avión es posible que te dé hambre debido a las horas que pasas en las salas del aeropuerto y en el traslado a bordo.

Las autoridades de Estados Unidos y México permiten llevar comida en el equipaje de mano. Puedes aprovechar esta libertad para incluir algunos snacks en tu mochila o en tu maleta carry on. También hay gente que lleva galletas, barras o alimentos sólidos para consumir en su lugar de destino.

Hay varios alimentos que sí puedes llevar en tu equipaje de mano, pero no están exentos de la regla de los líquidos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los operados por la TSA en Estados Unidos prohíben llevar líquidos en el equipaje de mano (que se sube a cabina), a menos de que sean guardados en envases menores a 100 ml.

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm. Si no los llevas así, los tirarán.

A look into two bins filled with liquids, gels and aerosols larger than 3.4 oz. that came to just one @TSA checkpoint during a 2-hour span this morning at @BWI_Airport. This is a gentle reminder that large liquids should be packed in a checked bag, not a carry-on. It's trash now. pic.twitter.com/qE5maS2KWj