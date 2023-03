¿Mississippi para vacaciones de Semana Santa? Quizá no lo habías pensado, pero puede ser un gran destino por descubrir y se están abriendo nuevas experiencias para los viajeros que buscan buenos restaurantes, lujo y glamping.

Coastal Mississippi : The Secret Coast presentó una serie de experiencias nuevas y únicas para que los visitantes disfruten a lo largo de 62 millas de costa escénica. Con una variedad de aperturas de nuevos restaurantes, oportunidades de campamentos de lujo, recorridos ecológicos educativos, el regreso de eventos animados y un nuevo parque temático en el muelle, al estilo Santa Mónica.

Los visitantes tendrán facilidades para quedarse más de una semana con el pase One More Day of Play para ahorrar dinero en pasajes aéreos, gasolina y entradas a atracciones,

“La costa del golfo de Mississippi es absolutamente hermosa en la primavera con paisajes sureños, temperaturas moderadas y un sinfín de formas de sumergirse en la naturaleza. Además, recientemente se ha abierto una variedad de nuevas y emocionantes ofertas culinarias en nuestras 13 comunidades costeras” dijo Pattye Meagher , directora de Comunicaciones y Compromiso en Coastal Mississippi CVB.

Nuevos restaurantes y delicias culinarias

-Vestige del chef Alex Perry: ofrece un menú de ingredientes locales de la granja a la mesa y mariscos sostenibles. Cada plato está inspirado en los sabores y técnicas de Japón, donde creció el copropietario Kumi Omori.Hacen todo el pan y postres con ingredientes preparados en casa.

-Juicy Caboosy: ofrece jugos de frutas saludables, sándwiches, aperitivos y cócteles exclusivos en vagones de tren restaurado. Los copropietarios Tomeka Bryant y Ailsa von Dobeneck se conocieron mientras trabajaban en la industria ferroviaria.

-Pier 15: la pareja Kim y Keith Talley compraron una casa frente al río y ahora es su restaurante ofreciendo "comida de río", bebidas frías y entretenimiento en vivo.

-Dos de los mejores restaurantes de casino de Biloxi , BR Prime en Beau Rivage Resort & Casino y Thirty-Two en IP Casino Resort Spa , fueron nombrados recientemente entre los mejores restaurantes de casino de todo el país. Incluyen carne de res añejada en seco y chuletón tomahawk, así como colas de langosta de agua fría y carnes de temporada. Es una experiencia cuatro diamantes.

Experiencias al aire libre únicas

-Paradise Pier Fun Park en Margaritaville Resort en Biloxi se añade al muelle en la Costa del Golfo. El parque temático ofrece 15 nuevas atracciones para todas las edades y tres restaurantes, todos ubicados en la parte superior de una plataforma enorme.

-Ya puedes hacer glamping a lo largo de la costa del golfo de Mississippi en Biloxi Bay RV Resort. Puedes relajarte en el río lento, el jacuzzi, la piscina, o remar por la bahía con kayaks y tablas de remo.

-Paseos en kayak con equipo de Pascagoula River Audubon Center. Con One More Day of Play, pueden pasar su tiempo navegando tranquilamente en kayak a lo largo de Rhodes Bayou y Beardslee Lake.

-Los visitantes pueden descubrir la vida silvestre única y los humedales de la región con el nuevo Swampy Walking Tour de Gulf Coast Eco Tour.