La experiencia inmersiva de Harry Potter que recorrerá el mundo

¡Atención, fanáticos de Harry Potter! Una nueva experiencia inmersiva sobre el mago más querido de la pantalla está programada para recorrer el mundo durante 2022.

Bajo el nombre de Harry Potter: The Exhibition, la experiencia está diseñada para explorar la magia de Wizarding World y celebrar todas las cosas de Harry Potter y de su secuela Animales Fantásticos.

Gracias a la colaboración que hizo Warner Bros. con Imagine Exhibitions, la experiencia llegará a varias partes del mundo durante 2022, incluidas América del Norte, América Latina, Europa, África, Oriente Medio y Asia, según apunta Lonely Planet.

“Nos sentimos honrados de que se nos haya confiado la marca icónica de Harry Potter y emocionados de desarrollar y compartir una experiencia de exhibición que celebra la magia del Mundo Mágico”, dijo en un comunicado de prensa Tom Zaller, CEO de Imagine Exhibitions.

“Esperamos trabajar con socios, promotores y patrocinadores de primer nivel para llevar a Harry Potter: The Exhibition completamente nuevo a los fanáticos de todo el mundo”, añadió.

Aunque hay decenas de experiencias temáticas para disfrutar de Harry Potter, hasta el momento se cree que The Exhibition será la más grande y completa jamás presentada sobre el Wizarding World.

Aún por encima de las atracciones de Warner Bros. en Los Ángeles, los parques de Universal Studios y de las locaciones utilizadas para las películas como el castillo de la vida real de Alnwick, el zoológico de Londres y la estación de Kings Cross.

Este trabajo ofrecerá a los huéspedes una mirada entre los bastidores de algunos de los momentos más icónicos de ambas franquicias, así como la oportunidad de apreciar los accesorios originales de las películas de Harry, incluidas las túnicas de Hogwarts, recreaciones innovadoras de alta calidad de duelos dramáticos, dragones y artes oscuras para que los muggles puedan maravillarse.

Asimismo, la experiencia rendirá homenaje a todos los personajes principales de las sagas y escenarios únicos Wizarding World que se utilizaron en las ocho películas.

Por si no es suficiente, la experiencia exhibirá elementos del espectáculo teatral ganador de los premios Tony y Oliver, Harry Potter and the Cursed Child y de las dos primeras de las cinco partes de Fantastic Ciclo de Animales Fantásticos.

Se planea extender la atracción inmersiva en ubicaciones con espacios superiores a los 10 mil y 20 mil pies cuadrados (mil y dos mil metros cuadrados).

Todavía no hay fecha para la primera parada de la experiencia, pero se espera que se anuncie próximamente conforme la pandemia vaya evolucionando.

¿Emocionados, Potterheads?

La serie de HBO sobre Harry Potter

Esto no es todo. La noticia sobre la nueva exhibición sucede después de que se revelaran planes sobre una serie de televisión centrada en Harry Potter producida por HBO para su plataforma HBO Max.

Según dio a conocer The Hollywood Reporter, el proyecto está en sus primeras fases por lo que todavía no hay noticias sobre los guionistas y los actores.

Por el momento HBO está analizando la forma de explotar la saga a través de la televisión tras el éxito que significó la historia desde el lanzamiento de los libros escritos por J.K. Rowling y sus películas.

