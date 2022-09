La Fórmula 1 tomará el Strip de Las Vegas en noviembre de 2023

Tras el anuncio del World Motor Sport Council (WMSC) del calendario de F1 para 2023, podemos confirmar que el Gran Premio más esperado en la historia del automovilismo está programado para la semana previa a Acción de Gracias el 18 de noviembre de 2023 en Las Vegas.

Con un histórico “lights out”, la carrera comenzará el sábado por la noche a las 10 p.m. (Tiempo del Pacífico). El nuevo Gran Premio insignia de F1 dominará la capital mundial del deporte y el entretenimiento durante cuatro días y noches en una escala nunca antes vista y consolidará el Gran Premio de Las Vegas como el evento más destacado en el calendario mundial del deporte en 2023.

Teniendo lugar de noche con el icónico telón de fondo de Las Vegas, la pista verá a los conductores alcanzar velocidades asombrosas de más de 340 kph mientras corren alrededor de algunos de los lugares, hoteles y casinos más emblemáticos del mundo en el legendario Strip de Las Vegas. El diseño de la pista tiene 6.12 km de largo de principio a fin, realizando 50 vueltas de carrera con tres rectas principales y 17 curvas.

Foto: Cortesía Las Vegas Grand Prix Press Office y AdNova

El miércoles 15 de noviembre se llevará a cabo una ceremonia de apertura repleta de estrellas, con actos musicales y entretenimiento de Las Vegas, que revelará el nuevo y espectacular Paddock Building de usos múltiples y señalará el comienzo de la semana del Gran Premio de Las Vegas, lo que será una experiencia sin precedentes con la práctica del jueves 16 de noviembre y la clasificación del viernes 17 de noviembre, antes de la carrera del sábado 18 por la noche.

Desde que abrió su portal de venta de boletos de preinscripción (www.f1lasvegasgp.com) a fines de agosto, el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 ha tenido una demanda extraordinaria, consolidando el evento como el boleto imprescindible para obtener este 2023.

Al registrarse, se les solicitó a los fanáticos que donaran $7.77 USD de la “suerte” a la Fundación del Gran Premio de Las Vegas. Junto con las organizaciones locales de lucha contra el hambre, como Three Square Food Bank y The Just One Project, Las Vegas Grand Prix Foundation proporcionará más de un millón de comidas gratis a la comunidad local de Las Vegas, con proyectos adicionales destinados a combatir la inseguridad alimentaria.

Stefano Domenicali, presidente y director general de Fórmula 1.

“El Gran Premio de Las Vegas llevará los fines de semana de carreras de F1 al siguiente nivel. Organizar un Gran Premio en la capital mundial del deporte y el entretenimiento nos ha permitido planificar una celebración verdaderamente espectacular que nunca antes se había visto en nuestro deporte, en el estadio más grande del mundo”.

“La ciudad entera está llena de entusiasmo por la carrera del próximo año. Estamos realmente abrumados por la respuesta en nuestro portal de preinscripción y las donaciones recibidas. Hemos superado con creces nuestra meta de proporcionar más de un millón de comidas a la comunidad local. Nuestros fanáticos simplemente no quieren perderse este evento. Está claro que el Gran Premio de Las Vegas será EL boleto imprescindible para 2023”.

Foto: Cortesía Las Vegas Grand Prix Press Office y AdNova

Fórmula 1 y Liberty Media están trabajando juntos para promover la carrera en asociación con Live Nation Entertainment y Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), así como los socios fundadores Caesars Entertainment, MGM Resorts International y Wynn Las Vegas, y los socios presentadores MSG Sphere, Resorts World Las Vegas y The Venetian Resort Las Vegas.

La información y fotos son cortesía de Las Vegas Grand Prix Press Office y AdNova