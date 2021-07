La frase que eliminó Disney World de su show de fuegos artificiales

Tras una pausa por la pandemia de Covid-19, los espectáculos de fuegos artificiales regresaron a los parques de Walt Disney World, en Florida, pero con un cambio para adaptarse a un lenguaje más inclusivo.

El show que volvió al parque Magic Kingdom el pasado domingo no es el mismo que disfrutaron los turistas que visitaron el resort antes de la pandemia, a inicios de 2020.

Disney World eliminó del espectáculo Happily Ever After la frase introductoria “Buenas noches damas y caballeros, niños y niñas”. En su lugar, la voz que da la bienvenida a los espectadores expresa: “Buenas noches, soñadores de todas las edades”.

Un vocero del resort en Orlando contó a medios estadounidenses que la modificación busca ser más incluyente con todos los géneros y que todos los turistas se sientan bienvenidos en el parque.

Disney removes ”Ladies and Gentlemen, boys and girls” from Happily Ever After pre show announcement.



