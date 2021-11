La magia de la Navidad llegó a Walt Disney World Resort

Esta temporada navideña marca el regreso de Candlelight Processional en EPCOT y un nuevo evento en Magic Kingdom con temática navideña, después del horario regular de operación del parque, "Disney Very Merriest After Hours".

Las festividades navideñas de 2021 comenzaron oficialmente el 12 de noviembre en Walt Disney World Resort. Los visitantes descubrirán un trineo lleno de entretenimiento festivo, decoración fantasiosa, comida y bebidas de temporada, mercancía especial y más. A continuación, un vistazo a lo que se puede encontrar este año durante la celebración del 50° aniversario de Walt Disney World Resort:

Magic Kingdom

Main Street, U.S.A. está engalanada para las fiestas con una decoración de temporada alegre y comida y bebida inspirada en las festividades, en lugares selectos.

• Durante noche selectas, proyecciones especiales navideñas se observarán en el Castillo de Cenicienta, alternando periódicamente durante toda la noche con la transformación del castillo en un Símbolo de Magia como parte de "La Celebración Más Mágica del Mundo".

• "Disney Very Merriest After Hours", un evento nuevo que requiere de un boleto especial comenzó el 8 de noviembre y continúa en noches selectas hasta el 21 de diciembre de 2021. La experiencia, de cuatro horas de duración, presentará "Minnie's Wonderful Christmastime Fireworks", personajes de Disney a través del parque, música y decoración navideña, golosinas en cortesía, "Mickey's Once Upon a Christmastime Parade", y un nuevo espectáculo, "Mickey & Minnie's Very Merry Memories", inspirado en espectáculos clásicos navideños de Disney. El evento estará abierto a un número limitado de visitantes después del horario regular de operación del parque, con tiempos de espera más bajos en más de 20 atracciones disponibles. Las entradas se pueden comprar en línea en DisneyWorldLatino.com.

• Los invitados tendrán la oportunidad de saludar a Jolly Old St. Nick durante intervenciones especiales hasta el 24 de diciembre de este año.

Disney's Hollywood Studios

• La Hollywood Holiday Tower Hotel brillará de nuevo al final de Sunset Boulevard durante Sunset Seasons Greetings. Los efectos de proyección transformarán mágicamente el ícono del parque en un Arendelle nevado, una obra maestra de pan de jengibre de los Muppets, un hotel de juguete de Toy Story y un pueblo dickensiano inspirado en "Mickey's Christmas Carol". Este espectáculo navideño también se alternará con la transformación nocturna de la torre en un Símbolo de Magia.

• "For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration" contará con un final festivo protagonizado por Olaf.

• Santa Claus traerá alegría del Polo Norte a través de una caravana de automóviles por Hollywood Boulevard hasta el 24 de diciembre de este año.

• Minnie Mouse será la anfitriona de una fina comida en Hollywood & Vine, acompañada de sus amigos en sus mejores galas navideñas, y ¡Santa, también!

• La alegre decoración navideña en Disney's Hollywood Studios rinde homenaje al espíritu de la temporada.

Disney's Animal Kingdom

• Discovery Island cobra vida con una alegre colección de animales invernales en forma de títeres juguetones esculpidos artesanalmente de tamaño natural y que interactúan con los invitados.

• La pieza central del parque, el Árbol de la Vida, se convierte en otro Símbolo de Magia la mayoría de las noches durante la celebración del 50° aniversario. Durante la temporada festiva habrá aún más magia inspirada en la naturaleza, ya que la edición navideña de Tree of Life Awakenings también tiene lugar la mayoría de las noches.

• Acompañados de alegres canciones de la temporada, los personajes de Disney navegan por Discovery River, incluyendo viajes por tiempo limitado con Santa Claus hasta el 24 de diciembre de este año.

Disney Springs

• El distrito de compras, restaurantes y entretenimiento de Walt Disney World se transforma en un país de las maravillas invernales, lleno de luces brillantes, decoración encantadora y sorpresas navideñas, que ofrece una amplia gama de productos navideños de Disney, incluidos adornos, pijamas familiares a juego, camisetas y más.

• El Disney Springs Christmas Tree Stroll, presentado por AdventHealth, cuenta con árboles temáticos decorados de forma elaborada, incluidos algunos inspirados en "La Celebración más Mágica del Mundo".

• Por la noche, los visitantes en Town Center experimentan una nevada mágica, trayendo el espíritu del Polo Norte a la Florida Central.

• Jock Lindsey's Hangar Bar se convierte en Jock Lindsey's Holiday Bar con una decoración encantadora y un delicioso menú de tiempo limitado repleto de platillos festivos favoritos.

• Santa Claus visita Disney Springs, donde los visitantes tienen la oportunidad de saludarlo y posar para una foto hasta el 24 de diciembre de este año.

Hoteles Disney Resort

• Árboles icónicos y otros toques de temporada convierten a los hoteles Resort de Disney en refugios navideños.

• Resorts selectos cuentan con despliegues intrincados de pan de jengibre perfectos para fotografías festivas e inspiración para delicias navideñas. • Algunos resorts ofrecen menús navideños en restaurantes, así como comida y bebidas especiales.

EPCOT

• El EPCOT International Festival of the Holidays, presentado por AdventHealth, regresará del 26 de noviembre al 30 de diciembre con entretenimiento especial en vivo, Holiday Kitchens alrededor del World Showcase, un Holiday Cookie Stroll y más.

• Candlelight Processional en EPCOT, una consentida actuación navideña y una tradición de Disney Parks que data desde 1958 en el parque Disneyland, regresa con una alineación de narradores famosos que cuentan la historia de Navidad, un coro de miembros del elenco de Disney y una orquesta en vivo.

• Visitantes de todas las edades pueden participar en Olaf’s Holiday Tradition Expedition Scavenger Hunt para buscar tradiciones navideñas que Olaf ha reunido de todo el mundo, ¡y se ha perdido en el camino!

• Una conmovedora y edificante interpretación de música en celebración de la Navidad y Kwanzaa, "JOYFUL! A Celebration of the Season" regresa al Showcase Plaza Stage.

• Las tradiciones navideñas del mundo cobran vida una vez más alrededor de World Showcase con presentaciones únicas como Las Posadas en el pabellón de México, los Canadian Holiday Voyageurs en el pabellón de Canadá, un Chinese Lion Dance que celebra el año nuevo en el pabellón de China, un narrador de Cuentos de Hanukkah a lo largo del paseo marítimo y encantadores narradores de cuentos navideños en Francia, Italia, Japón, Noruega y Reino Unido.

• Santa Claus se presenta en EPCOT hasta el 24 de diciembre de este año, brindando a los invitados la oportunidad de saludarlo y posar para una foto.

