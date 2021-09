La Navidad llega a Disneyland Resort desde noviembre y hasta enero

La magia está presente en las fiestas de Disneyland Resort. Y este año la alegría y las festividades tendrán lugar del 12 de noviembre de 2021 al 9 de enero de 2022. Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia festiva típica de Disney gracias a tradiciones entrañables como el Castillo de Invierno de La Bella Durmiente, el desfile “A Christmas Fantasy” y la nevada mágica en Main Street, U.S.A., en Disneyland Park.

En Disney California Adventure Park, los visitantes podrán disfrutar de una celebración inolvidable en la que las fiestas cobran vida gracias a Disney Festival of Holidays, la celebración “Disney ¡Viva Navidad!” y la decoración festiva a todo motor en la Ruta 66 de Cars Land.

A lo largo y ancho de ambos parques, los visitantes podrán ver a Santa y a los personajes Disney vestidos con sus mejores trajes para las fiestas, degustar los dulces típicos de la época

en las áreas de venta de comida y bebida, y comprar en sus tiendas favoritas Disney donde encontrarán regalos memorables para todos los que están en sus listas de regalos.

La celebración de las fiestas en Disneyland Resort va más allá, extendiéndose al Downtown Disney District y a los Hoteles del Disneyland Resort con decoración tradicional y

entretenimiento festivo que se añaden a la celebración.

En Disneyland Park

Los visitantes que entren en Disneyland serán recibidos por un impresionante árbol de Navidad de 60 pies de altura (18.2 metros) en Main Street, U.S.A., decorado con casi 1,800 adornos. Este árbol tradicional es un símbolo de las fiestas en Disneyland Resort, así como un lugar perfecto donde tomarse fotografías. En la entrada de Fantasyland, la magia navideña brilla cada atardecer cuando el Castillo de Invierno de la Bella Durmiente brilla con luz y música, iluminando la noche como un verdadero espectáculo invernal encantado. Varias veces al día, los visitantes podrán disfrutar del desfile “A Christmas Fantasy” y de algunos de sus personajes y princesas favoritas de Disney que recorrerán el parque vestidos con sus mejores trajes para estas fiestas. Y este año incluye algunas sorpresas.

Foto: Disneyland Latino

A la conclusión del día más mágico, los visitantes podrán añadir aún más recuerdos inolvidables para estas fiestas gracias a la “nevada” mágica acompañada de proyecciones a todo color en Main Street, U.S.A., y en la fachada de “it’s a small world” durante el espectáculo de fuegos artificiales “Believe in Holiday Magic”. Este final emotivo representa el “beso de buenas noches” que envían varios personajes entrañables, vestidos con sus pijamas y diciendo adiós desde la terraza de la Estación de Tren de Disneyland en Town Square.

Además, las transformaciones de temporada volverán a resonar una vez más con alegría festiva en “it’s a small world” Holiday y Haunted Mansion Holiday.

En Disney California Adventure Park

Los visitantes de Disney California Adventure Park podrán participar en la siempre jovial Disney Festival of Holidays, donde podrán descubrir los ambientes, sonidos y sabores de esta variada celebración, incluyendo Navidad, Diwali, Hannukkah, Kwanzaa y el Día de los Reyes Magos.

Estas celebraciones incluyen entretenimiento en vivo, productos de la temporada a la venta y ocho mercados gastronómicos donde los visitantes pueden degustar y saborear delicias culinarias. Un equipo de chefs de Disney se inspira en sus propias historias para crear algunos de los platos festivos que aparecen en los menús del mercado.

Esta celebración continúa con “Disney ¡Viva Navidad!”, donde personajes Disney son los anfitriones de una fiesta en las calles en la que participan bailarines folklóricos mexicanos y mariachis, bailarines y percusionistas de samba brasileños, marionetas gigantes mojigangas y Mickey Mouse y Minnie Mouse luciendo sus mejores trajes para la fiesta.

En el área Paradise Gardens del parque, los visitantes podrán disfrutar a partir del 12 de noviembre de comida y bebidas temáticas típicas de las fiestas, además de música en vivo y

actuaciones y, más adelantes, serán testigos del debut de Maribel, el nuevo personaje de “Encanto”, la próxima película de Walt Disney Animation Studios. En Pacific Wharf, los

visitantes podrán saborear menús típicos de estas fiestas al tiempo que presencian música y entretenimiento en directo. Aquí los visitantes más jóvenes tendrán a su alcance talleres de

manualidades y kits de decoración de galletas que sumarán a su diversión festiva.

Los residentes de cuatro ruedas de Radiator Springs no se quedarán atrás con su decoración navideña en Cars Land. El espíritu de las fiestas se acelera como nunca, empezando con un

cartel de bienvenida en la entrada cubierto de nieve y extendiéndose hasta el árbol decorado con tapones de carros frente al juzgado. Los visitantes disfrutarán de una plétora de adornos temáticos a lo largo y ancho de la Ruta 66 donde dos atracciones apostarán por la magia festiva para transformarse en Luigi’s Joy to the Whirl y Mater’s Jingle Jamboree.

Los visitantes de todas las edades quedarán encantados al ver a Santa Claus en su hogar rústico del Redwood Creek Challenge Trail. Los visitantes podrán compartir sus deseos

navideños con tan entrañable personaje, así como tomar fotografías en esta ubicación escénica. Para añadir aún más alegría, Mickey Mouse y sus amigos celebrarán la temporada con una fiesta y baile de las que procederán varias veces cada día los ritmos mágicos de los Holiday Toy Drummers.

Bienestar y seguridad en Disneyland Resort

Recomendamos a los visitantes que visiten DisneylandLatino.com para leer todo tipo de información importante antes de visitar Disneyland Resort, incluyendo las novedades más

recientes en cuando al uso de máscaras.

Con información de Disneyland Latino y AdNova.