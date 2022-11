La Navidad llega a Downtown Disney District de Disneyland Resort

Es la temporada navideña y ya puedes experimentar la magia, los destellos, las compras, las comidas y las golosinas en Downtown Disney District en Disneyland Resort ¡desde ahora y hasta el 8 de enero de 2023! Con boutiques especializadas, entretenimiento en vivo, comidas festivas y festividades, Downtown Disney District es el destino ideal para obtener una dosis de Disney, crear recuerdos y encontrar los regalos perfectos.

El paseo marítimo está repleto de árboles brillantemente decorados en una variedad de rojos, verdes, plateados y dorados que brillan con copos de nieve, adornos y carámbanos en maceteros con bastones de caramelo gigantes, regalos brillantes y coloridos cascanueces navideños.

Las golosinas navideñas siempre son imprescindibles, y este año, Downtown Disney District ofrece más de 25 alimentos y bebidas de temporada por tiempo limitado. ¡Querrás visitarlo una y otra vez para probarlos todos! Para tentar a sus papilas gustativas, aquí mostramos cucharadas navideñas de Salt & Straw, un Mickey Mouse Holiday Crisped Rice Treat de Marceline's Confectionery , un pastelito de pan de jengibre especiado de Sprinkles y Beignets glaseados con arce y tocino de Ralph Brennan's Jazz Kitchen.

Los adultos pueden disfrutar de Mistletoe Mule de Catal Restaurant y Uva Bar & Cafe o Candy Cane-Rita de Tortilla Jo's.

Foto: Cortesía Disneyland Latino y Jeffrey Group

Por primera vez, Downtown Disney District también ofrece elementos del menú "Friends of the Festival" como una extensión del Disney Festival of Holidays, celebrando diversas festividades culturales que se llevarán a cabo en el parque Disney California Adventure, desde ahora hasta el 8 de enero de 2023. Visita Naples Ristorante & Bar para selecciones inspiradas en Diwali y Tortilla Jo's para sus especiales por tiempo limitado.

Como otra extensión del Disney Festival of Holidays, los más pequeños se divertirán haciendo guirnaldas de papel con los colores de Navidad/Navidad, Hanukkah, Diwali y Kwanzaa en la mesa de manualidades navideñas de cortesía, todos los días de 11 am a 6 pm, cerca de Downtown Disney LIVE! escenario.

Para todos los fanáticos de Disney en su familia, planee pasar algún tiempo comprando tesoros en World of Disney, Disney Home, The Disney Dress Shop, Star Wars Trading Post y WonderGround Gallery, donde seguramente encontrará juguetes, ropa, ¡decoración del hogar, coleccionables y recuerdos para todos en la buena lista!

¡Tendencias!

Encuentra los regalos navideños más populares, como productos de diseño moderno de Black creatives en Post 21, tarjetas emergentes navideñas en Lovepop, calcetines de California Sole, estilos geniales con un ambiente de playa en Curl Surf, el nuevo set Holiday Main Street en The LEGO Store, amuletos de pulsera con estilo navideño de Disney x Pandora en Pandora Jewelry y los últimos productos para el cuidado de la piel, el maquillaje y el cabello de Sephora.

¡Tómate un descanso y relájate con los aromas de la temporada!

A solo unos pasos de Downtown Disney District se encuentra Tenaya Stone Spa, un hermoso y acogedor refugio en Disney's Grand Californian Hotel & Spa, que ofrece tratamientos de spa durante las fiestas por tiempo limitado, del 25 de noviembre de 2022 al 2 de enero de 2023.

Disfruta de un tratamiento para pies Candy Cane Lane con un refrescante remojo de pies con cacao y menta, un exfoliante y un masaje con menta para calmar y tonificar los pies y las piernas. El masaje exclusivo debajo del árbol incorpora técnicas de masaje personalizadas combinadas con el aroma de abeto, limón de California, menta silvestre y eucalipto para una relajación pura.

Como novedad este año, las tarjetas de regalo del Tenaya Stone Spa ya están disponibles y el spa está abierto para los huéspedes que no pertenecen al hotel. Se recomienda enfáticamente reservar con anticipación y se puede hacer visitando Disneyland.com.

Disfruta de la noche escuchando entretenimiento en vivo durante toda la temporada con Holiday Harmony vistiendo sus divertidos suéteres navideños, junto con The Moonrays y The Sugarplums en sus mejores galas festivas, actuando cerca de Downtown Disney LIVE! escenario, de viernes a domingo, de 5:30 p. m. a 9 p. m., del 25 de noviembre al 25 de diciembre. 25, 2022.

Foto: Cortesía Disneyland Latino y Jeffrey Group

Únete a Disney Ultimate Toy Drive apoyando a Toys for Tots y ayúdenos a inspirar alegría y esperanza en esta temporada navideña. Dona un juguete nuevo sin envolver hasta el 12 de diciembre de 2022.

Los contenedores de donaciones están ubicados en el distrito Downtown Disney cerca de World of Disney, en Star Wars Trading Post y en los tres hoteles del Disneyland Resort. Los Marines de EE. UU. estarán disponibles de 11 am a 4 pm, del 10 al 11 de diciembre de 2022, cerca de Downtown Disney LIVE! para aceptar donaciones.

La tradición de Disney de apoyar el programa Toys for Tots de las Reservas del Cuerpo de Marines de EE. UU. se remonta a Walt Disney, quien supervisó personalmente la creación del logotipo de Toys for Tots. Disney también fue patrocinador fundador del programa cuando comenzó en 1947.

La información y fotos son cortesía de Disneyland Latino y Jeffrey Group