Frente a la Bolsa de Valores de Nueva York se ubica una estatua que representa la lucha por la igualdad de género en altos poderes financieros. Es de bronce, mide 130 centímetros de alto y tiene una mirada desafiante… Es Fearless Girl o La niña sin miedo.

Esta estatua ha causado sensación desde su instalación, especialmente entre mujeres y padres de niñas que consideran que su mensaje es sumamente positivo para el empoderamiento femenino y la necesidad de cambios en el mundo.

Fearless Girl es obra de la escultora uruguayo-estadounidense Kristen Visbal. Fue instalada frente a la escultura del Toro de Wall Street en 2017, como parte de una campaña de la administradora State Street Global Advisors en el marco del Día Internacional de la Mujer.

State Street Global Advisors buscaba visibilizar la falta de mujeres en los directorios de las grandes firmas financieras. Además de colocar la estatua como protesta, envió cartas a las empresas del índice Russell 3000 para aumentar la diversidad en los altos cargos.

En pleno auge de las redes sociales, la instalación fue un éxito. Miles de neoyorquinos y turistas llegaron a tomarse fotografías junto a la Niña que desafiaba al Toro, símbolo del poder económico de Wall Street y Estados Unidos.

Foto: AP

La artista Kristen Visbal dijo que trabajó con la agencia de publicidad McCan para diseñar la estatua de la niña y hacer una declaración sobre el futuro de Wall Street. “Queríamos este contraste maravilloso. Todo el proyecto se trata de poder femenino”, dijo a CNN Money.

“Con la estatua, estábamos muy concentrados en querer enviar el mensaje correcto. La artista, Kristen Visbal, fue excelente al tratar de comprender de qué se trataba realmente este encargo. Las primeras versiones tenían una pose más confrontativa. Pero el punto no era eso, no era ‘Tú contra mí’. El punto era que donde antes solo había un tú, ahora hay un yo, y estamos aquí juntos”, dijo Ron O'Hanley de State Street Global Advisors a la revista The Atlantic.

Inicialmente, el permiso para la permanencia de la estatua era de una semana, pero permaneció por un año y medio frente al toro gracias a la reacción de la población. Después fue trasladada frente a la Bolsa de Valores de Nueva York, en Manhattan, y ahí permanece.

Tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg se le colocó un encaje similar a la toga de la magistrada para honrar los aportes de Ginsburg en la lucha por la igualdad de género.