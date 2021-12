Lanzan pase para visitar gratis atracciones en San Diego

La Biblioteca Pública de la ciudad de San Diego, en California, lanzó un pase que permite visitar las principales atracciones de la región completamente gratis o con descuentos.

El boleto Discover & Go incluye entradas al Zoológico de San Diego, al Museo de los Niños y al de Arte.

El pase permite obtener boletos gratis individuales o incluso para acompañantes, de acuerdo con cada atracción a la que se quiera ingresar. Los beneficiarios pueden portarlo de forma impresa o presentar digitalmente en su celular al momento de llegar a los recintos.

La Biblioteca de San Diego aclara que sólo se pueden hacer dos reservaciones por exhibición para las principales atracciones de la ciudad.

Con el Discover & Go, la biblioteca busca impulsar el regreso a las atracciones de San Diego luego de las restricciones por la pandemia de Covid-19, que mantuvieron a ciudadanos y turistas en casa.

"El acceso gratuito que brinda este programa permitirá que aún más personas aprovechen las experiencias culturales únicas disponibles en San Diego y sus alrededores”, señaló la biblioteca de la ciudad al lanzar el programa.

Las atracciones incluidas en el pase son:

Coronado Historical Association.

J.A. Cooley Museum.

San Diego Children’s Discovery.

La Jolla Historical Society.

Marston House.

Museum of Photographic Arts.

San Diego Zoo.



Museum of Us.

New Children’s Museum.

San Diego Archaeological Center.

San Diego Model Railroad Museum.

Looking for a new adventure? Check out the @SDPublicLibrary Discover & Go program! Use your library card to reserve FREE passes to some of San Diego's biggest attractions. Visit https://t.co/50hDceqtXV for more. #DiscoverandGoSD pic.twitter.com/Dvpb80YgPe