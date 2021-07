Lanzan pase para visitar gratis las mejores atracciones de Dallas

La ciudad de Dallas, en Texas, lanzó un pase especial para que los adolescentes puedan visitar las mejores atracciones de la región completamente gratis.

El Rec Access Pass está disponible sólo para jóvenes de entre 12 y 17 años de edad y ellos deben de acudir personalmente a recoger su pase, en compañía de un adulto.

Aunque sólo los adolescentes pueden pedirlo, el pase tiene boletos hasta para cuatro integrantes de una familia.

El pase incluye entradas para el zoológico de la ciudad, la pasta de patinaje, el Museo de Arte de Dallas, el parque acuático Bahama Beach, entre otros.

La mayoría de las cortesías para las atracciones de la ciudad de Dallas están disponibles sólo para usarse en julio, época vacacional para los estudiantes en Estados Unidos.

- Zoológico de Dallas: 4 boletos y un pase de estacionamiento.

- Parque acuático Bahama Beach: cuatro entradas válidas de lunes a viernes.

- Museo de Arte de Dallas: un boleto gratis.

- Pista de patinaje Southern Skates Roller Rink: una entrada para cuatro personas con renta de patines.

- Trinity River Audubon Center: cuatro boletos para cualquier miércoles de julio.

- Anfiteatro Samuell Grand: cuatro entradas para ver cualquier obra de William Shakespeare.

- Biblioteca de Dallas: un paquete de libros.

- Dallas Arboretum: cuatro cortesías y un pase para el estacionamiento.

- Museo del Holocausto y los Derechos Humanos de Dallas: cuatro entradas.

