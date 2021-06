Las 10 atracciones más ‘instagrameables’ de Estados Unidos

Estados Unidos tiene algunos de los paisajes, edificios y construcciones más impresionantes del mundo. Desde atracciones naturales hasta puentes y esquinas icónicas.

Si vas de viaje, no olvides tomarte una foto en estos spots y compartirla en Instagram.

1. Magic Kingdom en Florida

Magic Kingdom fue elegido como el mejor parque temático de Disney y de Estados Unidos. Está ubicado en Walt Disney World Resort de Orlando, Florida.

Algunas de sus atracciones son Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y el icónico y recién remodelado Castillo de Cenicienta. Los viajeros alaban cada una de sus áreas temáticas, así como sus restaurantes y tiendas.

Fue visitado por 21 millones de personas en 2019.

2. Wynwood Walls en Florida

Es una galería de arte al aire libre ubicada en el 2520 NW 2nd Ave de Miami. Encontrarás obras de graffiti, murales coloridos de artistas jóvenes y escenarios que serán perfectos para tu foto.

3. The Wave en Arizona

The Wave es una formación rocosa ubicada en la frontera Arizona/Utah y es parte de Coyote Buttes North. Es el destino más exclusivo de Estados Unidos, pues sólo pueden visitarlo 20 personas al día con un permiso previamente tramitado; el objetivo es su conservación.

Quedarás maravillado ante la inmensidad y belleza de este paisaje desértico protegido. Tiene llamativas formaciones rocosas de arenisca que no dejarás de contemplar ni de fotografiar.

4. Edge en Nueva York

Edge es la nueva plataforma de observación de 345 metros de altura en la ciudad de Nueva York. También es considerada la más alta (al aire libre) del hemisferio occidental.

Tiene un mirador interior en el piso 100 y una terraza exterior anclada sobre uno de los edificios del complejo Hudson Yards. Es el mirador donde The Weeknd realizó su performance de los VMAs.

Además del mirador interno y la terraza, Edge tiene un restaurante, bar y cafetería en el piso 101 para que los turistas pasen un rato agradable.

5. Brooklyn Bridge en Nueva York

El Brooklyn Bridge se eleva sobre el East River. Fue construido entre 1870 y 1883 con el objetivo de conectar a los trabajadores de Brooklyn y Manhattan de forma segura. Puedes caminar por todo el puente sin pagar. Ojo, hay guías turísticos que sí cobran.

6. Dumbo en Nueva York

Dumbo es un barrio de Brooklyn muy popular en Instagram por las fotografías que los turistas se toman en Washington Street por delante del Puente de Manhattan. Si quieres tener fotografías icónicas para compartir en redes sociales es una visita obligada.

Pero también te encontrarás con otros lugares turísticos como el Brooklyn Bridge Park frente al mar, el restaurante Vinegar Hill House, la tienda Jacques Torres Chocolate y la galería Klompching.

7. Monument Valley en Arizona

Continúa maravillándote con las formaciones rocosas en Monument Valley. Está ubicado en la Nación Navajo, una de las tribus de nativos americanos más grandes.

Si eres un amante de la fotografía, prepara tu cámara para capturar los paisajes más soñados. Para conocer más de la historia y nativos de la región, prefiere los tours guiados. También puedes contratar una excursión en jeep y desayunar en un restaurante con comida tradicional.

8. Golden Gate Bridge en California

El Puente Golden Gate es la construcción más icónica de San Francisco. Aunque su construcción se inició el 5 de enero de 1933, se abrió al tráfico de vehículos el 28 de mayo de 1937.

Actualmente, es uno de los puentes más famosos del mundo y ningún turista que viaja a la Bahía de San Francisco se resiste a tomarse una foto frente a él.

9. French Quarter en Louisiana

Es un spot ideal para una foto y verás actuaciones en vivo que van desde el jazz tradicional hasta el blues, el reggae y el rock. Además encontrarás una serie de restaurantes nocturnos. Los más famosos son Dat Dog, Adolfo's, Marigny Brasserie y Three Muses.

10. Times Square en Nueva York

Es un punto de intersección entre Broadway y Seventh Avenue. Sus rascacielos, taxis amarillos, pantallas publicitarias y deslumbrantes portadas son hipnotizantes. Recorre el lugar de manera gratuita y arma tus sesiones de fotos.