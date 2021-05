Las 10 atracciones turísticas imperdibles de Los Ángeles

Los Ángeles, California, es una de las ciudades más visitadas de Estados Unidos y de todo el mundo gracias a sus múltiples atracciones culturales y de entretenimiento, que incluye las mejores actividades para los amantes del cine.

En la zona de Los Ángeles se encuentra Hollywood, donde se han filmado las películas estadounidenses más famosas, se llevan a cabo los premios Óscar.

Más de 50 millones de visitantes acuden cada año a la ciudad, lo que deja una derrama económica de 36.6 millones de dólares. El mayor número de turistas proviene de México, seguido de China y Canadá.

Estas son las atracciones turísticas imperdibles de Los Ángeles:

Getty Center

El Getty Center alberga lo mejor del arte de la ciudad, desde artículos medievales, barrocos y obras impresionistas. Además de un imponente edificio, cuenta con majestuosos jardines que cambian de follaje de acuerdo con la estación del año.

Las obras de arte con las que se inauguró formaban parte de la colección privada del empresario J. Paul Getty. Entre las piezas con las que cuenta se encuentran obras de Leonardo da Vinci, Van Gogh, Van Dyck, Goya y Claude Monet.

La entrada al museo es gratuita para todos los visitantes, pero el estacionamiento cuesta entre 10 y 15 dólares.

Universal Studios Hollywood

En Los Ángeles se encuentra el parque de atracciones Universal Studios Hollywood para todos los turistas que quieran combinar la adrenalina con las películas más famosas de Hollywood.

El parque tiene atracciones de Transformers, Mi Villano Favorito, King Kong y los visitantes pueden visitar el castillo de Hogwarts en el Mundo Mágico de Harry Potter. También cuenta con un establecimiento de la cerveza Duff, la favorita de Homero Simpson.

El costo de las entradas va de los 109 dólares en días de baja afluencia de visitantes a los 129 dólares en temporada alta.

Hollywood

Si eres fanático del cine no puedes dejar pasar la oportunidad de acudir al menos un día a Hollywood, a 20 minutos del centro de Los Ángeles. En esta zona se encuentra el Dolby Theatre, la sede de los Premios de la Academia, conocidos como los Oscar. El recinto ofrece tours por 25 dólares por persona.

Además, sobre Hollywood Boulevard también se encuentra el Paseo de la Fama, donde las celebridades más reconocidas del mundo han plasmado sus manos y puedes ver todas sin costo alguno.

En Hollywood también se encuentran los museos Madame Tussauds, el museo de las ilusiones, el Museo de Cera, Ripley’s Believe It or Not!, el Guinness World Records Museum y el Museo de Hollywood.

Griffith Observatory

En el Griffith Park se encuentra un impresionante observatorio con diferentes exhibiciones interactivas sobre astronomía que son totalmente gratuitas. Además, desde los terrenos del edificio situado en el Monte Hollywood podrás observar una vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles.

En el Griffith Observatory también se encuentra un planetario con diferentes espectáculos sobre astronomía. Estos shows tienen un costo de entre cinco y siete dólares por persona.

El observatorio donde se filmó parte de la película La La Land abre de martes a domingo en un horario de 12:00 a 22:00 horas y los fines de semana recorre dos horas su horario de apertura.

Beverly Hills

El lugar perfecto para un día de compras en Los Ángeles es Rodeo Drive en Beverly Hills. En esta zona se encuentran las marcas más reconocidas del mundo y es el lugar donde Julia Roberts compró ropa de lujo en la película Mujer Bonita.

Si quieres ahorrar y no comprar en las tiendas de Louis Vuitton, Gucci o Chanel, sí puedes caminar por sus calles y disfrutar de una deliciosa comida en los restaurantes de la zona.

Malibú

Una de las playas más populares entre las celebridades y los personajes más ricos de California. Aquí podrás relajarte al máximo y disfrutar de un buen chapuzón.

Además, a lo largo de la costade Malibú encontrarás lujosas residencias en las que viven los artistas de Hollywood.

Los Angeles County Museum of Art

Este museo de Los Ángeles tiene miles de obras de arte impresionista, moderno y artefactos islámicos. También cuenta con exhibiciones sobre fotografía, artículos de todas las épocas y nuevas colecciones cada temporada.

Además, es aquí donde se encuentra la obra “Urban Lights” del artista Chris Burden, elaborada con una colección de farolas antiguas.

El costo de entrada es de 25 dólares para adultos, de 10 dólares para adolescentes de 13 a 17 años y gratis para menores de 12 años.

Santa Mónica

A menos de 20 minutos del centro de Los Ángeles, puedes encontrar una playa que conjunta lo mejor del entretenimiento y la relajación. Además, de que puedes disfrutar de la arena y el mar, en el muelle encontrarás un parque de atracciones.

La entrada al Pacific Park es gratuita, pero cada uno de los 12 juegos tiene un costo por viaje que va de los cinco a los 10 dólares por persona, de acuerdo con la atracción a la que subas.

Si sólo quieres disfrutar de la playa, encontrarás actividades como surf, remo, zonas para picnic, caminos para bicicletas y 3.2 kilómetros de playa.

Estudios Warner Bros

Los estudios de Warner Bros ofrecen un recorrido por sus instalaciones, disponible al público en general. Aquí puedes ver la grabación del show de Ellen DeGeneres, las casas de sus series más populares y visitar la mismísima cafetería de Central Perk, de Friends.

En el recinto también se encuentra una exhibición sobre el universo de DC, de Harry Potter y la colección de Batimóviles.

El costo del tour por los Warner Bros Studios es de 69 dólares por persona.

Centro de Los Ángeles

En el centro de la ciudad encontrarás una amplia oferta de atracciones culturales, como Walt Disney Concert Hall, con presentaciones de la Filarmónica de Los Ángeles,y el Museo del Grammy, con exhibiciones relacionadas con la música.

En esta zona de la ciudad también se encuentra el Staples Center, la sede de los eventos deportivos y conciertos más importantes de Los Ángeles.



