Las 10 mejores ciudades grandes para visitar en EU: ¿qué hacer en cada una?

Estados Unidos es un país que lo tiene todo: desde playas cristalinas hasta bosques profundos y ciudades que nunca paras de conocer.

Para reconocer el esfuerzo de las ciudades que constantemente se renuevan para el turismo, Condé Nast Traveler reveló su listado anual de las mejores ciudades grandes para visitar en la Unión Americana.

Chicago se llevó el título de “mejor ciudad grande” por sexto año consecutivo.La Ciudad de los Vientos obtuvo el título en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y este 2022. “No es de extrañar que Chicago esté encabezando esta lista una vez más. Un destino de clase mundial conocido por su impresionante arquitectura, museos de primer nivel, chefs brillantes y una escena cervecera masiva, tomará varias visitas repetidas para completar su lista de cosas que debe hacer”, anotan.

Los expertos dicen que la mayoría de gente comienza a recorrer Chicago en el centro, desde Magnificent Mile hasta la lujosa Gold Coast y el funky Old Town, "pero hay 77 vecindarios para explorar, donde encontrará restaurantes de vanguardia, bares tranquilos y, sin importar a dónde vaya, algunas de las personas más agradables que encontrarás en cualquier lugar”.

Completando la lista de las mejores grandes ciudades de la revista se encuentran Seattle en el número 10; Washington DC en el n.° 9; Nueva Orleans en el No. 8; San Francisco en el No. 7; Boston en el No. 6; la ciudad de Nueva York en el n.° 5; Nashville en el No. 4; San Diego en el No. 3 y Honolulu en el No. 2.

En Vive USA, te compartimos algunas de las actividades clásicas en cada una.

10. Seattle

Seattle es la ciudad más grande del estado de Washington. Se ha renovado su escena turística y gastronómica en los últimos años y tiene lo necesario para vivir unas vacaciones inolvidables.

Una de las maneras más fáciles y económicas de visitar los principales spots turísticos, es adquiriendo el CityPASS de la ciudad. Sus atracciones incluyen la torre Space Needle, el Acuario de Seattle, el Puerto Argosy, el Museo de la Cultura Pop o el Zoológico de Woodland. Así como el Chihuly Garden and Glass o el Centro de Ciencias del Pacífico.

9. Washington DC

Washington D.C. es una ciudad que te envolverá de historia. Aquí residen los tres poderes que gobiernan la nación más poderosa del mundo y podrás plantarte frente a sus edificios: la Casa Blanca, el Capitolio y la Corte Suprema.

Sus terrenos rebosan de monumentos históricos, museos y corredores que honran a los personajes más importantes de la historia.

Además, su gente ha sido testigo de grandes acontecimientos históricos. Martin Luther King Jr. dio su discurso 'I Have a Dream' cerca del Memorial Lincoln. Puedes ver dónde se firmó la Declaración de Independencia, la bandera que inspiró el 'Star Spangled Banner' o el lugar donde Lincoln fue asesinado.

Si viajas a Washington D.C., ve al Capitolio, a la Casa Blanca, a la Cuenca Tidal, al Lincoln Memorial, a los Museos del Instituto Smithsoniano, al National Mall y a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

8. Nueva Orleans

Nueva Orleans es una ciudad de Louisiana, ubicada cerca del río Mississippi y del Golfo de México. Popularmente se le conoce como Big Easy debido a su vibrante vida nocturna, múltiples fiestas y carnavales únicos, como Mardi Gras.

Este destino es ideal para los amantes del jazz. Los saxofonistas invaden las calles para deleitar al turismo con música en vivo. También quedarán maravillados quienes admiren su arquitectura y saboreen sus platillos marcados por influencias francesas, africanas y americanas.

Las atracciones favoritas de los viajeros son: New Orleans City Park, Garden District y French Quarter.

7. San Francisco

San Francisco es una ciudad pequeña de tamaño, pero su importancia en California y Estados Unidos la ha llevado a ser grande en importancia. Tiene atracciones icónicas como el Golden Gate, Alcaraz, el Museo de Arte Moderno, pero también una escena vibrante de bares y restaurantes.

6. Boston

Boston es una ciudad de Massachusetts que encanta a todo tipo de viajeros. Para los amantes de la historia tiene museos que narran a Estados Unidos desde las 13 colonias; para los foodies, los mejores mariscos; para los deportistas, juegos de equipos de renombre y para quienes prefieren la naturaleza, avistamientos de ballenas.

Si quieres recorrer este maravilloso destino, toma nota de las atracciones que son una visita obligada. Llenarán tu viaje con experiencias increíbles.

Ve al Freedom Trail, al Museum of Fine Arts, al Fan Pier, al New England Aquarium, al Boston Common, a Harvard, Fenway Park, a Quincy Market, a Boston Harbor Islands y toma un tour para ver ballenas.

5. Nueva York

La ciudad de Nueva York es el epicentro del turismo en la costa este de Estados Unidos. Es el destino ideal para quienes están en busca de museos, miradores, teatro de primer nivel y paisajes urbanos icónicos.

Los puntos favoritos de los viajeros son: Central Park, Puente de Brooklyn y High Line.

4. Nashville

Es conocida como la cuna de la música country en Estados Unidos. Visita el Museo y Salón de la Dama de la Música Country, así como salas de conciertos.

Tripadvisor destaca sus galerías de arte, la escena de la moda emergente, los lugares históricos y los restaurantes dirigidos por chefs de la zona.

Los puntos obligados en tu viaje son: Grand Ole Opry, Parque Centenario y el Puente peatonal John Seigenthaler.

3. San Diego

San Diego es una de las ciudades más visitadas por los mexicanos debido a su colindancia con Tijuana y su amplia oferta turística que incluye playas, parques de diversiones, uno de los zoológicos más espectaculares de Estados Unidos y museos.

Los destinos que no puedes perderte según los viajeros son: Parque La Jolla Shores, Reserva natural estatal Torrey Pines y el Parque Natural Sunset Cliffs.

2. Honolulu

Honolulu es la capital de Hawái y su ciudad más grande. Ofrece paisajes inolvidables y es fácil imaginar la vida con paseos en Magic Island o con diversión infinita en Waikiki o Ala Moana Beach.

1. Chicago

Chicago es una de las ciudades favoritas de los turistas que viajan a Estados Unidos y cada vez más personas la consideran tan vibrante como Nueva York en cuanto a atracciones.

Y es que la Ciudad de los Vientos tiene imponentes edificios que conforman un paisaje espectacular con el río, arte urbano en las calles, playas para la diversión infinita, miradores de vértigo, museos con amplias colecciones y una escena gastronómica de altura.

Las atracciones favoritas de los viajeros son: Millennium Park, The Magnificent Mile y Chicago Architecture River Cruise.